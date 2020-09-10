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Видеофакт: огромный "снежный барс" появился на поле в Татарстане
11.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Огромный "снежный барс" размером 85 на 85 метров появился на засеянном фацелией и белым клевером поле при въезде в Зеленодольский район Татарстана.
Изображение можно увидеть с высоты птичьего полета. Как рассказали в пресс-службе Зeленодольского района, инициатором создания барса стал местный предприниматель Азат Мифтахутдинов.
Таким образом он хотел поздравить родные края со 100-летием ТАССР, которое отмечают в этом году, и Днем республики.
"Мы любим наш Татарстан, район, город. И наше творение - это дань уважения родной земле и его жителям, один из способов показать свою любовь", — так описал идею этого проекта Мифтахудтинов.
Крылатый барс изображен на гербе республики и является ее символом.
В древности крылатый барс считался божеством плодородия и покровителем детей.
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Изображение символа республики на 7225 "квадратах" создано по инициативе местного предпринимателя. Смотрите на видео, как выглядит проект с высоты птичьего полета.
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