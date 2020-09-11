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Вкусно и просто. Картофельные лодочки, запеченные с фаршем

11.09.2020 07:01 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и просто. Картофельные лодочки, запеченные с фаршем

Фото: i.ytimg.com

Ингредиенты

Картофель 12 шт.
Морковь 1 шт.
Лук 1 шт.
Фарш 300–350 г
Мясной бульон (или вода) 0,5 стакана
Сыр 100–120 г
Майонез (или сметана) по вкусу
Соль, перец, приправы по вкусу
Зелень для украшения

Картофель чистим, с помощью ножа и чайной ложки осторожно вынимаем сердцевину. В кастрюле кипятим воду, кладем подготовленные лодочки из картофеля и варим 15 минут. Воду сливаем, охлаждаем.

Делаем начинку. На сковороде с растительным маслом обжариваем лук и немного позже добавляем морковь. Когда зажарка зарумянится, кладем фарш. Все перемешиваем и готовим фарш на большом огне 5–7 минут. Затем вливаем мясной бульон (или воду) солим, перчим, добавляем специи и готовим фарш на среднем огне около 15–20 минут.

Остывшие картофельные лодочки выкладываем на смазанный растительным маслом противень. В каждую лодочку кладем фарш с бульоном, сверху смазываем чайной ложечкой майонеза или сметаны. Присыпаем каждую картофелину тертым сыром. Ставим противень в духовку при температуре 210 градусов на 30–35 минут. Украшаем лодочки нарезанной зеленью и подаем на стол. Приятного аппетита!

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Порадуйте себя и своих гостей чудесным блюдом из картофеля. Лодочки получаются празднично красивые и вкусные.
 
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