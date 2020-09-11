Вкусно и просто. Картофельные лодочки, запеченные с фаршем

Ингредиенты
|Картофель
|12 шт.
|Морковь
|1 шт.
|Лук
|1 шт.
|Фарш
|300–350 г
|Мясной бульон (или вода)
|0,5 стакана
|Сыр
|100–120 г
|Майонез (или сметана)
|по вкусу
|Соль, перец, приправы
|по вкусу
|Зелень
|для украшения
Картофель чистим, с помощью ножа и чайной ложки осторожно вынимаем сердцевину. В кастрюле кипятим воду, кладем подготовленные лодочки из картофеля и варим 15 минут. Воду сливаем, охлаждаем.
Делаем начинку. На сковороде с растительным маслом обжариваем лук и немного позже добавляем морковь. Когда зажарка зарумянится, кладем фарш. Все перемешиваем и готовим фарш на большом огне 5–7 минут. Затем вливаем мясной бульон (или воду) солим, перчим, добавляем специи и готовим фарш на среднем огне около 15–20 минут.
Остывшие картофельные лодочки выкладываем на смазанный растительным маслом противень. В каждую лодочку кладем фарш с бульоном, сверху смазываем чайной ложечкой майонеза или сметаны. Присыпаем каждую картофелину тертым сыром. Ставим противень в духовку при температуре 210 градусов на 30–35 минут. Украшаем лодочки нарезанной зеленью и подаем на стол. Приятного аппетита!