Азаренко - в финале US Open. Она обыграла Серену Уильямс

Источник материала: Tut.by

Виктория Азаренко (27 WTA) продолжает творить сенсации на US Open. В полуфинале турнира она обыграла 8-ю ракетку мира Серену Уильямс.



Фото: Reuters

Отметим, что Серена — шестикратная победительница US Open, а их встреча на турнирах была 23-й, и до этого поединка счет был 18:4 в пользу американки.

Эту игру нельзя было назвать сверхнапряженной, она продлилась менее двух часов. В первом сете Серена легко обыграла Викторию 6:1, но затем белоруска дала бой и взяла два сета со счетом 6:3, причем игра была выиграна с первого матчпойнта.

По пути к финалу Виктория Азаренко помимо Серены Уильямс поочередно одолела австрийку Барбару Хаас, свою соотечественницу Арину Соболенко, польку Игу Швентек, чешку Каролину Мухову и бельгийку Элизу Мертенс. За весь турнир белоруска пока проиграла лишь два сета.

Интересно, что в финале Виктории придется сразиться с Наоми Осакой (9 WTA), которая на предыдущем турнире, который проходил в Нью-Йорке, снялась по состоянию здоровья с финала, где должна была играть именно с Азаренко (поэтому титул достался белоруске).