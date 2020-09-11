Ставки по коротким вкладам в рублях уже достигли 22%. Выбрали варианты на 1 - 3 месяца

Если еще пару недель назад самые высокие ставки по рублю находились в пределах 13%, то сегодня доходность рублевых вкладов существенно увеличилась. FINANCE.TUT.BY изучил условия коротких вкладов в белорусских рублях сроком до трех месяцев и собрал лучшие варианты в обзоре.
В таблицах собраны по 5 лучших вкладов в каждой из четырех категорий: вклады на 1−2 месяца и 3 месяца, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все вклады по данной ставке.
Данные актуальны по состоянию на пятницу, 11 сентября на 7 утра.
Безотзывные вклады на 1 — 2 месяца
Пятерка депозитов с самыми высокими ставками дает доходность в диапазоне 18,7−22%. Самая высокая ставка на данный момент в РРБ-Банке.
Вклады оформляются на срок от 35 до 65 дней. Минимальная сумма вклада — 100 рублей, а в Банке ВТБ можно открыть депозит с суммой от 20 рублей. Кроме того, в этом банке ставка будет отличаться в зависимости от способа оформления депозита — чуть выше (18,7%) будет доходность при оформлении онлайн и чуть ниже (18,6%) в отделении банка.
Более подробные условия указаны в таблице.
Банк, вклад
Ставка (тип); срок; мин. сумма вклада; возможность пополнения
РРБ-Банк,
+5 к месяцу
22% (фиксированная); 1 месяц и 5 дней; от 100 BYN; нет
БТА Банк,
БТА Мини, Я успешен
21% (фиксированная); 35 дней, 2 месяца; от 100 BYN; да, по вкладу на 2 месяца в течение 1-го месяца
Банк Решение,
Онлайн-решение в белорусских рублях, Формула успеха (оффлайн)
20,5% (фиксированная); 35 дней; от 100 BYN; нет
Paritetbank,
Практичный
18,7% на 35 дней и 18,75% на 45 дней (фиксированная); от 100 BYN; нет
Банк ВТБ (Беларусь),
ВТБ-Enter (онлайн), Окно возможностей (оффлайн)
18,7%- онлайн, 18,6% — оффлайн (фиксированная); 35 и 65 дней; от 20 BYN; нет
Банк, вклад
Ставка (тип); срок; мин. сумма вклада; возможность пополнения
РРБ-Банк,
+5 к месяцу
22% (фиксированная); 1 месяц и 5 дней; от 100 BYN; нет
БТА Банк,
БТА Мини, Я успешен
21% (фиксированная); 35 дней, 2 месяца; от 100 BYN; да, по вкладу на 2 месяца в течение 1-го месяца
Банк Решение,
Онлайн-решение в белорусских рублях, Формула успеха (оффлайн)
20,5% (фиксированная); 35 дней; от 100 BYN; нет
Paritetbank,
Практичный
18,7% на 35 дней и 18,75% на 45 дней (фиксированная); от 100 BYN; нет
Банк ВТБ (Беларусь),
ВТБ-Enter (онлайн), Окно возможностей (оффлайн)
18,7%- онлайн, 18,6% — оффлайн (фиксированная); 35 и 65 дней; от 20 BYN; нет
Особенность отзывных вкладов в том, что их можно забрать до окончания срока действия вклада. Обычно за такой дополнительный бонус нужно платить более низкими ставками. На данный момент разбежка между лучшими отзывными и безотзывными депозитами до 2 месяцев составляет 1−2 процентных пункта.
Ставка (тип); срок; мин. сумма вклада; возможность пополнения
Технобанк,
Интернет-депозит е-Соло
20% (фиксированная); 35 дней; от 100 BYN; нет
Банк Решение,
Online-стратегия в белорусских рублях
19,35% (фиксированная); 35 дней; от 100 BYN; нет
Paritetbank,
Стабильный доход
18,7% (фиксированная); 35 дней; от 100 BYN; нет
Франсабанк,
Результативный
18% (фиксированная); 45 дней; от 100 BYN; нет
Альфа-Банк,
Альфа вклад в днях
17% (фиксированная); 33 дня; от 50 BYN; нет
БПС-Сбербанк,
Приумножай +
17% (фиксированная); 35 дней; от 50 BYN; нет
Банк, вклад
Ставка (тип); срок; мин. сумма вклада; возможность пополнения
Технобанк,
Интернет-депозит е-Соло
20% (фиксированная); 35 дней; от 100 BYN; нет
Банк Решение,
Online-стратегия в белорусских рублях
19,35% (фиксированная); 35 дней; от 100 BYN; нет
Paritetbank,
Стабильный доход
18,7% (фиксированная); 35 дней; от 100 BYN; нет
Франсабанк,
Результативный
18% (фиксированная); 45 дней; от 100 BYN; нет
Альфа-Банк,
Альфа вклад в днях
17% (фиксированная); 33 дня; от 50 BYN; нет
БПС-Сбербанк,
Приумножай +
17% (фиксированная); 35 дней; от 50 BYN; нет
Безотзывные вклады на 3 месяца
Ставки по вкладам на 3 месяца оказались ниже ставок вкладам до двух месяцев.
Максимальную доходность на 3 месяца предлагают в Приорбанке — 18,5%. Все ставки фиксированные. Капитализация процентов предусмотрена по всем вкладам кроме «ТРИумф» Технобанка. В БНБ-Банке доходность депозита будет зависеть от способа оформления: при оформлении через приложение или интернет-банкинг ставка составит 15,5%, при оформлении в офисе — 15%.
Банк, вклад
Ставка (тип); срок; мин. сумма вклада; возможность пополнения; капитализация
Приорбанк,
Выше.net (безотзывный)
18,5% (фиксированная); 2 или 3 месяца; от 100 BYN; нет; да
Технобанк,
ТРИумф
18% (фиксированная); 95 дней; от 100 BYN; нет; нет
Банк Решение,
Онлайн-решение в белорусских рублях
17,05% (фиксированная); 3 месяца; от 100 BYN; да, кроме последнего месяца; да
БТА Банк,
Открытие Online, Открытие
16,1% (фиксированная); 3 месяца; от 100 BYN; да, в первые 2 месяца; да
БНБ-Банк,
РУБЛЮ, ERGO SUM безотзывный
15,5% онлайн, 15% оффлайн (фиксированная); 3 месяца; от 10 BYN; да, кроме последних 2 месяцев; да
Идея Банк,
Фирменный, Базовый
15,5% (фиксированная); 95 дней; от 20 BYN; да, в первые 2 месяца; да
Банк, вклад
Ставка (тип); срок; мин. сумма вклада; возможность пополнения; капитализация
Приорбанк,
Выше.net (безотзывный)
18,5% (фиксированная); 2 или 3 месяца; от 100 BYN; нет; да
Технобанк,
ТРИумф
18% (фиксированная); 95 дней; от 100 BYN; нет; нет
Банк Решение,
Онлайн-решение в белорусских рублях
17,05% (фиксированная); 3 месяца; от 100 BYN; да, кроме последнего месяца; да
БТА Банк,
Открытие Online, Открытие
16,1% (фиксированная); 3 месяца; от 100 BYN; да, в первые 2 месяца; да
БНБ-Банк,
РУБЛЮ, ERGO SUM безотзывный
15,5% онлайн, 15% оффлайн (фиксированная); 3 месяца; от 10 BYN; да, кроме последних 2 месяцев; да
Идея Банк,
Фирменный, Базовый
15,5% (фиксированная); 95 дней; от 20 BYN; да, в первые 2 месяца; да
Если лучшие ставки по безотзывным депозитам достигали 18,5%, то лучшее предложение по отзывным — 15,0% в БНБ-Банке при оформлении вклада онлайн. Чуть ниже доходность отзывных вкладов в Банке Решение, Беларусбанке и БТА Банке. Подробные условия — в таблице.
Банк, вклад
Ставка (тип); срок; мин. сумма вклада; возможность пополнения; капитализация
БНБ-Банк,
РУБЛЮ, ERGO SUM
15% онлайн, 14,5% оффлайн (фиксированная); 3 месяца; от 10 BYN; да, кроме последних 2 месяцев; да
Банк Решение,
Online-стратегия в белорусских рублях
14,75% (фиксированная); 3 месяца; от 100 BYN; да, кроме последнего месяца; да
Беларусбанк,
Урожайный отзывный
14,5% (СКО+5,75%) — онлайн, 14% (СКО+5,25%) — оффлайн; 3 месяца; от 150 BYN; да, кроме последнего месяца на сумму не менее 25 BYN; да
БТА Банк,
Всё&Сразу
13,6%; 3 месяца; от 10 BYN; да, в течение первых 2-х месяцев; да
Банк Дабрабыт,
На мару
13% (фиксированная); 3 месяца; от 10 BYN (онлайн) или от 100 BYN (оффлайн); да, в течение 1-го месяца; да
Банк, вклад
Ставка (тип); срок; мин. сумма вклада; возможность пополнения; капитализация
БНБ-Банк,
РУБЛЮ, ERGO SUM
15% онлайн, 14,5% оффлайн (фиксированная); 3 месяца; от 10 BYN; да, кроме последних 2 месяцев; да
Банк Решение,
Online-стратегия в белорусских рублях
14,75% (фиксированная); 3 месяца; от 100 BYN; да, кроме последнего месяца; да
Беларусбанк,
Урожайный отзывный
14,5% (СКО+5,75%) — онлайн, 14% (СКО+5,25%) — оффлайн; 3 месяца; от 150 BYN; да, кроме последнего месяца на сумму не менее 25 BYN; да
БТА Банк,
Всё&Сразу
13,6%; 3 месяца; от 10 BYN; да, в течение первых 2-х месяцев; да
Банк Дабрабыт,
На мару
13% (фиксированная); 3 месяца; от 10 BYN (онлайн) или от 100 BYN (оффлайн); да, в течение 1-го месяца; да
Еще часть банков предлагает отзывные вклады с чуть более низкой доходностью: от 12 до 12,9%. Среди них Банке ВТБ — 12,9%, Франсабанк — 12,5% и МТБанк — 12%.
Напоминаем, что вклады в белорусских рублях сроком до года облагаются подоходным налогом в размере 13%. Таким образом доходность лучшего вклада под 22% составит порядка 19,14%.