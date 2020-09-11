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Ставки по коротким вкладам в рублях уже достигли 22%. Выбрали варианты на 1 - 3 месяца

11.09.2020 07:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если еще пару недель назад самые высокие ставки по рублю находились в пределах 13%, то сегодня доходность рублевых вкладов существенно увеличилась. FINANCE.TUT.BY изучил условия коротких вкладов в белорусских рублях сроком до трех месяцев и собрал лучшие варианты в обзоре.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В таблицах собраны по 5 лучших вкладов в каждой из четырех категорий: вклады на 1−2 месяца и 3 месяца, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все вклады по данной ставке.

Данные актуальны по состоянию на пятницу, 11 сентября на 7 утра.

Безотзывные вклады на 1 — 2 месяца

Пятерка депозитов с самыми высокими ставками дает доходность в диапазоне 18,7−22%. Самая высокая ставка на данный момент в РРБ-Банке.

Вклады оформляются на срок от 35 до 65 дней. Минимальная сумма вклада — 100 рублей, а в Банке ВТБ можно открыть депозит с суммой от 20 рублей. Кроме того, в этом банке ставка будет отличаться в зависимости от способа оформления депозита — чуть выше (18,7%) будет доходность при оформлении онлайн и чуть ниже (18,6%) в отделении банка.

Более подробные условия указаны в таблице.

Банк, вклад

Ставка (тип); срок; мин. сумма вклада; возможность пополнения

РРБ-Банк,
+5 к месяцу

22% (фиксированная); 1 месяц и 5 дней; от 100 BYN; нет

БТА Банк,
БТА Мини, Я успешен

21% (фиксированная); 35 дней, 2 месяца; от 100 BYN; да, по вкладу на 2 месяца в течение 1-го месяца

Банк Решение,
Онлайн-решение в белорусских рублях, Формула успеха (оффлайн)

20,5% (фиксированная); 35 дней; от 100 BYN; нет

Paritetbank,
Практичный

18,7% на 35 дней и 18,75% на 45 дней (фиксированная); от 100 BYN; нет

Банк ВТБ (Беларусь),
ВТБ-Enter (онлайн), Окно возможностей (оффлайн)

18,7%- онлайн, 18,6% — оффлайн (фиксированная); 35 и 65 дней; от 20 BYN; нет

Банк, вклад

Ставка (тип); срок; мин. сумма вклада; возможность пополнения

РРБ-Банк,
+5 к месяцу

22% (фиксированная); 1 месяц и 5 дней; от 100 BYN; нет

БТА Банк,
БТА Мини, Я успешен

21% (фиксированная); 35 дней, 2 месяца; от 100 BYN; да, по вкладу на 2 месяца в течение 1-го месяца

Банк Решение,
Онлайн-решение в белорусских рублях, Формула успеха (оффлайн)

20,5% (фиксированная); 35 дней; от 100 BYN; нет

Paritetbank,
Практичный

18,7% на 35 дней и 18,75% на 45 дней (фиксированная); от 100 BYN; нет

Банк ВТБ (Беларусь),
ВТБ-Enter (онлайн), Окно возможностей (оффлайн)

18,7%- онлайн, 18,6% — оффлайн (фиксированная); 35 и 65 дней; от 20 BYN; нет

Если же смотреть на сегмент безотзывных вкладов в рублях на самые короткие сроки в других банках, то депозиты можно открыть под ставки от 14,5% до 17,5%. Такие варианты предлагают: Франсабанк, Приорбанк, Банк БелВЭБ, Цептер Банк, МТБанк, Белинвестбанк, Банке Дабрабыт и Беларусбанк. Банки расположены в порядке уменьшения ставки по депозитам.

Отзывные вклады на 1 — 2 месяца

Особенность отзывных вкладов в том, что их можно забрать до окончания срока действия вклада. Обычно за такой дополнительный бонус нужно платить более низкими ставками. На данный момент разбежка между лучшими отзывными и безотзывными депозитами до 2 месяцев составляет 1−2 процентных пункта.

Пятерка банков с самыми высокими ставками предлагает варианты от 17 до 20% годовых. При этом самые высокие ставки в Технобанке, Банке Решение и Paritetbank.

Банк, вклад

Ставка (тип); срок; мин. сумма вклада; возможность пополнения

Технобанк,
Интернет-депозит е-Соло

20% (фиксированная); 35 дней; от 100 BYN; нет

Банк Решение,
Online-стратегия в белорусских рублях

19,35% (фиксированная); 35 дней; от 100 BYN; нет

Paritetbank,
Стабильный доход

18,7% (фиксированная); 35 дней; от 100 BYN; нет

Франсабанк,
Результативный

18% (фиксированная); 45 дней; от 100 BYN; нет

Альфа-Банк,
Альфа вклад в днях

17% (фиксированная); 33 дня; от 50 BYN; нет

БПС-Сбербанк,
Приумножай +

17% (фиксированная); 35 дней; от 50 BYN; нет

Банк, вклад

Ставка (тип); срок; мин. сумма вклада; возможность пополнения

Технобанк,
Интернет-депозит е-Соло

20% (фиксированная); 35 дней; от 100 BYN; нет

Банк Решение,
Online-стратегия в белорусских рублях

19,35% (фиксированная); 35 дней; от 100 BYN; нет

Paritetbank,
Стабильный доход

18,7% (фиксированная); 35 дней; от 100 BYN; нет

Франсабанк,
Результативный

18% (фиксированная); 45 дней; от 100 BYN; нет

Альфа-Банк,
Альфа вклад в днях

17% (фиксированная); 33 дня; от 50 BYN; нет

БПС-Сбербанк,
Приумножай +

17% (фиксированная); 35 дней; от 50 BYN; нет

Безотзывные вклады на 3 месяца

Ставки по вкладам на 3 месяца оказались ниже ставок вкладам до двух месяцев.

Максимальную доходность на 3 месяца предлагают в Приорбанке — 18,5%. Все ставки фиксированные. Капитализация процентов предусмотрена по всем вкладам кроме «ТРИумф» Технобанка. В БНБ-Банке доходность депозита будет зависеть от способа оформления: при оформлении через приложение или интернет-банкинг ставка составит 15,5%, при оформлении в офисе — 15%.

Банк, вклад

Ставка (тип); срок; мин. сумма вклада; возможность пополнения; капитализация

Приорбанк,
Выше.net (безотзывный)

18,5% (фиксированная); 2 или 3 месяца; от 100 BYN; нет; да

Технобанк,
ТРИумф

18% (фиксированная); 95 дней; от 100 BYN; нет; нет

Банк Решение,
Онлайн-решение в белорусских рублях

17,05% (фиксированная); 3 месяца; от 100 BYN; да, кроме последнего месяца; да

БТА Банк,
Открытие Online, Открытие

16,1% (фиксированная); 3 месяца; от 100 BYN; да, в первые 2 месяца; да

БНБ-Банк,
РУБЛЮ, ERGO SUM безотзывный

15,5% онлайн, 15% оффлайн (фиксированная); 3 месяца; от 10 BYN; да, кроме последних 2 месяцев; да

Идея Банк,
Фирменный, Базовый

15,5% (фиксированная); 95 дней; от 20 BYN; да, в первые 2 месяца; да

Банк, вклад

Ставка (тип); срок; мин. сумма вклада; возможность пополнения; капитализация

Приорбанк,
Выше.net (безотзывный)

18,5% (фиксированная); 2 или 3 месяца; от 100 BYN; нет; да

Технобанк,
ТРИумф

18% (фиксированная); 95 дней; от 100 BYN; нет; нет

Банк Решение,
Онлайн-решение в белорусских рублях

17,05% (фиксированная); 3 месяца; от 100 BYN; да, кроме последнего месяца; да

БТА Банк,
Открытие Online, Открытие

16,1% (фиксированная); 3 месяца; от 100 BYN; да, в первые 2 месяца; да

БНБ-Банк,
РУБЛЮ, ERGO SUM безотзывный

15,5% онлайн, 15% оффлайн (фиксированная); 3 месяца; от 10 BYN; да, кроме последних 2 месяцев; да

Идея Банк,
Фирменный, Базовый

15,5% (фиксированная); 95 дней; от 20 BYN; да, в первые 2 месяца; да

Также под 15% на 3 месяца без возможности досрочного отзыва оформляются депозиты в Банк БелВЭБ, Банке Дабрабыт и МТБанке.

Отзывные вклады на 3 месяца

Если лучшие ставки по безотзывным депозитам достигали 18,5%, то лучшее предложение по отзывным — 15,0% в БНБ-Банке при оформлении вклада онлайн. Чуть ниже доходность отзывных вкладов в Банке Решение, Беларусбанке и БТА Банке. Подробные условия — в таблице.

Банк, вклад

Ставка (тип); срок; мин. сумма вклада; возможность пополнения; капитализация

БНБ-Банк,
РУБЛЮ, ERGO SUM

15% онлайн, 14,5% оффлайн (фиксированная); 3 месяца; от 10 BYN; да, кроме последних 2 месяцев; да

Банк Решение,
Online-стратегия в белорусских рублях

14,75% (фиксированная); 3 месяца; от 100 BYN; да, кроме последнего месяца; да

Беларусбанк,
Урожайный отзывный

14,5% (СКО+5,75%) — онлайн, 14% (СКО+5,25%) — оффлайн; 3 месяца; от 150 BYN; да, кроме последнего месяца на сумму не менее 25 BYN; да

БТА Банк,
Всё&Сразу

13,6%; 3 месяца; от 10 BYN; да, в течение первых 2-х месяцев; да

Банк Дабрабыт,
На мару

13% (фиксированная); 3 месяца; от 10 BYN (онлайн) или от 100 BYN (оффлайн); да, в течение 1-го месяца; да

Банк, вклад

Ставка (тип); срок; мин. сумма вклада; возможность пополнения; капитализация

БНБ-Банк,
РУБЛЮ, ERGO SUM

15% онлайн, 14,5% оффлайн (фиксированная); 3 месяца; от 10 BYN; да, кроме последних 2 месяцев; да

Банк Решение,
Online-стратегия в белорусских рублях

14,75% (фиксированная); 3 месяца; от 100 BYN; да, кроме последнего месяца; да

Беларусбанк,
Урожайный отзывный

14,5% (СКО+5,75%) — онлайн, 14% (СКО+5,25%) — оффлайн; 3 месяца; от 150 BYN; да, кроме последнего месяца на сумму не менее 25 BYN; да

БТА Банк,
Всё&Сразу

13,6%; 3 месяца; от 10 BYN; да, в течение первых 2-х месяцев; да

Банк Дабрабыт,
На мару

13% (фиксированная); 3 месяца; от 10 BYN (онлайн) или от 100 BYN (оффлайн); да, в течение 1-го месяца; да

Еще часть банков предлагает отзывные вклады с чуть более низкой доходностью: от 12 до 12,9%. Среди них Банке ВТБ — 12,9%, Франсабанк — 12,5% и МТБанк — 12%.

Напоминаем, что вклады в белорусских рублях сроком до года облагаются подоходным налогом в размере 13%. Таким образом доходность лучшего вклада под 22% составит порядка 19,14%.

 
 
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Если еще пару недель назад самые высокие ставки по рублю находились в пределах 13%, то сегодня доходность рублёвых вкладов существенно увеличилась.
 
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