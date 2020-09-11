Глава МИД Польши обсудил ситуацию в Беларуси с Тихановской и Милинкевичем

Польша поддерживает процесс перемен в Беларуси, заявил министр иностранных дел страны Збигнев Рау на Экономическом форуме в Карпаче (Нижнесилезское воеводство), выступая 10 сентября в рамках панельной дискуссии с участием бывших кандидатов в президенты Беларуси Светланы Тихановской (выборы-2020) и Александра Милинкевича (выборы-2006).



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«У вас много друзей в Польше и Европе», — подчеркнул Рау, отметив, что в современном мире «нет места такому, чтобы одно государство определяло будущее другого государства». «Белорусский путь перемен могут и должны определять белорусы. Поэтому с самого начала Польша призывала к диалогу между властями и гражданами», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Министр напомнил о недавно одобренном пакете помощи «Солидарны с Беларусью» в размере 50 млн злотых (13,3 млн долларов) и других мерах поддержки, включая упрощение визового режима и прием на лечение граждан, пострадавших от репрессий. «Будем добиваться того, чтобы и ЕС оказал помощь гражданскому обществу Беларуси», — заявил Рау, которого цитирует офис пресс-секретаря МИД. По словам министра, Польша будет последовательно поддерживать инициативы, «дающие шансы на диалог».

В беседе с Тихановской в кулуарах форума Рау заверил, что Польша продолжит поддержку гражданского общества и независимых СМИ в Беларуси, а также диалог между властями и гражданским обществом. Он назвал неприемлемым арест и выдворение из страны членов Координационного совета. Недавнее участие Тихановской в заседании Совета безопасности ООН по формуле Аррии (неформальная встреча) стало «важным голосом белорусского гражданского общества в международном измерении и его ожиданий относительно будущего своей страны.

Как сообщалось, 9 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецки передал Тихановской ключи от нового здания для «Белорусского дома» в Варшаве. «Мы знаем, что борьба должна откуда-то вестись. Все люди, которые хотят вести эту борьбу согласованно, получат поддержку ЕС и всех политических сил в Польше. Пусть нашу солидарность символизирует передача ключей от «Белорусского дома» — резиденции свободных белорусов в Варшаве, которые сделают так, чтобы борьба за свободу и суверенитет закончилась успешно», — сказал Моравецки.