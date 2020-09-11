Глава ПА ОБСЕ: ситуация с задержанными или высланными из страны членами КС вызывает тревогу

Ситуация с задержанными или высланными из страны членами Координационного совета вызывает тревогу. Об этом президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели заявил в ходе беседы с председателем комиссии Палаты представителей по международным делам Андреем Савиных. Беседа состоялась 10 сентября в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба ПА ОБСЕ.

Церетели отметил, что ранее действующий председатель ОБСЕ предлагал направить в Минск небольшую делегацию, а Парламентская ассамблея письменно обратилась в обе палаты Национального собрания с запросом об организации визита. По его словам, белорусская сторона ответила, что необходимо время, но предложения об организации визитов будут рассмотрены.

По информации пресс-службы ПА ОБСЕ, Савиных рассказал о ситуации в Беларуси, отметив, что после президентских выборов начались несанкционированные демонстрации, которые привели к насильственным и противоправным действиям.

«Он сказал, что правоохранительные органы реагировали в соответствии с законом и что все инциденты будут расследованы надлежащим образом. Он отметил, что в настоящее время протесты носят более мирный характер», — говорится в сообщении.

Савиных также высказал свое мнение по поводу результатов выборов и подчеркнул необходимость реформирования избирательного законодательства. По его словам, необходимо, кроме того, внести изменения в законодательство о массовых мероприятиях, чтобы упростить процедуру организации демонстраций. Савиных отметил необходимость модернизации системы управления в стране, в том числе за счет повышения роли парламента и политических партий.

Дитмир Бушати (Албания), который возглавлял миссию ПА ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами в Беларуси в 2019 году, заявил, что голоса протестующих должны быть услышаны. Он поинтересовался, возбуждены ли уголовные дела в отношении сотрудников правоохранительных органов, превысивших свои полномочия.

Председатель комитета ПА ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Кириакос Хаджианни (Кипр) поинтересовался ситуацией с людьми, которые удерживаются под стражей. Его вопрос был вызван информацией о пытках и жестоком обращении с задержанными участниками протестов и о пропавших без вести людях.

Ситуация в Беларуси также обсуждалась на сегодняшней встрече Церетели и генерального секретаря ОБСЕ Роберто Монтелла в Копенгагене с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом.

Кофод в частности отметил, что в случае с Беларусью следует рассмотреть возможность использования Московского механизма ОБСЕ. Этот механизм предоставляет дополнительную возможность государствам — членам ОБСЕ формировать из числа независимых экспертов специальные миссии для оказания содействия в разрешении конкретных проблем, связанных с человеческим измерением, будь то на их собственной территории или на территории другого государства — члена ОБСЕ.