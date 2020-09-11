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Беларусь очутилась в области повышенного атмосферного давления

11.09.2020 07:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В пятницу погоду в Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления.

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер западный слабый до умеренного.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +18..+20°C;
  • Витебск +16..+18°C;
  • Гомель +18..+20°C;
  • Гродно +17..+19°C;
  • Могилев +17..+19°C;
  • Минск +17..+19°C.
 
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В пятницу погоду в Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления. По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Осадков не...
 
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