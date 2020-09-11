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Беларусь очутилась в области повышенного атмосферного давления
Источник материала: Навiны
В пятницу погоду в Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер западный слабый до умеренного.
Температура воздуха в регионах:
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В пятницу погоду в Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления. По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Осадков не...
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