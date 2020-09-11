У многих белорусских автолюбителей вышел из строя звуковой сигнал. В чем причина?

Источник материала: Onliner В последний месяц лета 2020 года одной из наиболее распространенных поломок в легковых автомобилях неожиданно стала неисправность звукового сигнала. В какой-то момент сотни отечественных автомобилистов столкнулись с проблемой — их машины перестали реагировать на нажатие центральной части баранки. Что же делать? Давайте разбираться.

Реальная история

Со своей историей в редакцию пришел читатель Роман. Его Volkswagen Polo в какой-то момент «онемел», но позже голос машине вернули по гарантии.

«Как, наверно, у многих жителей Минска, в августе редкая поездка по городу у меня проходила без подачи звукового сигнала. В один будний день, проезжая мимо станции метро „Пушкинская“, гудели буквально все автомобили. Хотел было посигналить и я, но машина не отреагировала на нажатие клавиши гудка», — рассказал Роман.





По словам мужчины, за пару минут до пропажи сигнала он жал на клаксон продолжительное время без остановки. Автовладелец предположил, что, возможно, «там что-то перегрелось» и проблема решится сама собой через пару часов. Ан нет. Сигнал не заработал ни через несколько часов, ни на следующий день. Роман поехал к дилеру Volkswagen.

«В итоге выяснилось, что у меня вышло из строя непосредственно само устройство, подающее звуковой сигнал. Такой ремонт у дилера стоит 140 рублей, 84 рубля из которых — это оригинальная запчасть. Остальное — работы по выявлению неисправности и замена сигнала. С меня деньги не взяли, выполнив работу по гарантии. В конце мастер лишь сказал, чтобы я старался не сигналить продолжительное время без остановки», — поделился опытом Роман.

Что говорят СТО?

«Ремонт автомобильного сигнала может стоить по-разному. Все зависит от неисправности. Если это проводка или предохранитель, то такой ремонт будет стоить копейки. Если же сломался сам гудок, то здесь все зависит от пожелания автовладельца. Можно поставить такой же сигнал, как идет с завода, а можно установить целую пневматическую систему, чтобы машина гудела как паровоз. Когда к нам приезжают с неисправностью звукового сигнала, мы в первую очередь ищем причину выхода его из строя. Дело может быть в цепи или в самом устройстве. В „мирное“ время с неисправными гудками к нам приезжали, как правило, перед прохождением техосмотра. Не забывайте, что в первую очередь рабочий сигнал — это элемент активной безопасности. Порой именно гудок может помочь избежать серьезной аварии», — рассказал нам руководитель станции STO7.BY Дмитрий. Эта СТО бесплатно чинила звуковые сигналы в августе.



Фото носит иллюстративный характер

«У нас уже давно проходит акция, в рамках которой мы чиним звуковые сигналы бесплатно. Был наплыв людей, и он продолжается до сих пор. Точную цифру сейчас назвать не могу, но к нам с такой проблемой приехали десятки автомобилей. Мы бесплатно диагностировали, ремонтировали и при необходимости меняли сигналы. У большинства машин банально вылетал предохранитель. У более старых автомобилей из строя выходил непосредственно сам гудок. Под конец он уже начинает кряхтеть на последнем издыхании, а в какой-то момент полностью „умирает“. У нескольких машин отпаивался провод цепи. В любом случае большинство проблем с сигналом связаны с температурой. Что-то где-то перегревается и выходит из строя. Я бы рекомендовал сигналить отрывисто. Не нужно гудеть продолжительно несколько минут. До августа ремонт автомобильного сигнала мы производили очень редко. Стоит это недорого. За 30 рублей можно купить универсальный неоригинальный гудок и поставить его на любую машину. Если заморочится, то можно купить что-нибудь подороже. Есть газовые сигналы, пневматические... Можно даже поставить динамик с кряколкой. Здесь уже цены могут доходить до нескольких сотен долларов», — рассказал нам руководитель СТО Arte Motors Олег.





Дилер Volkswagen

Представители белорусского дилера Volkswagen подтвердили наплыв клиентов с нерабочими гудками.

«Еще в начале августа, когда гудки в городе только входили в моду, у нас уже были клиенты, у которых перестал работать автомобильный звуковой сигнал. В таких случаях мы проводим диагностику и заменяем неисправный элемент. Как правило, это предохранитель или сам гудок. Если машина находится на гарантии, мы производим замену бесплатно и даем рекомендации, как не допустить подобной неисправности в будущем», — рассказали в автоцентре Volkswagen.





Дилер Renault

Марка Renault уже давно занимает лидирующие позиции на белорусском рынке, но на удивление всплеска неожиданно «замолчавших» автомобилей у дилеров не было.

«Скажу честно, большого потока машин с неисправными гудками у нас не было. Порядка 60—70% наших клиентов ездят на свежих автомобилях, которые особо не подвержены таким поломкам, как выход гудка из строя. Были единичные случаи. Если машина на гарантии, мы производили ремонт бесплатно. В основном с неисправностями клаксонов к нам заезжают автомобили в возрасте больше семи лет. Многие из них давно не проверяли гудки, ведь наш среднестатистический клиент — это человек спокойный, редко попадающий в ситуации, когда нужно сигналить. Большинство практически не пользуются гудком в обычной жизни, а многие, как вы знаете, и не проходят техосмотр. Вот и получается, что гудок им особо не нужен», — рассказали нам представители французского бренда.





Дилер Kia

Не было шквала клиентов с такой проблемой и в Kia.

«У нас по гарантии было лишь одно обращение. Можно сказать, что это говорит о надежности звуковых сигналов, используемых в наших автомобилях», — рассказали нам сотрудники дилера.





Нельзя наверняка сказать, что владельцы Volkswagen сигналят чаще или реже, чем владельцы Renault и Kia. Разница в количестве обращений связана, скорее всего, с самим звуковым сигналом. В некоторых машинах он более «живучий», просто до лета 2020 года мало кто вообще задумывался на эту тему.

Звуковые сигналы в легковых автомобилях создавались не для свадебных колонн, а для редкого использования в целях безопасности (ну или для сообщения кому-то, что тот «не прав»). Внутренние компоненты гудка, которые издают звук, не предназначены для активного использования и часто не выдерживают нагрузку. Как правило, к поломке приводит продолжительное нажатие на клаксон. Но причиной выхода из строя может стать и частота коротких гудков. Предположим, лимит звукового сигнала — 1000 нажатий. Если сигналить редко, то на 1001-й раз гудок выйдет из строя. Это, допустим, норма. Но если сигналить раз в секунду, то даже новый гудок может сломаться, например, на 500-м срабатывании. Иными словами, гудку нужно давать «отдохнуть», чрезмерная нагрузка ему противопоказана. Чтобы хор не лишился одного голоса.