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Киев, Вильнюс, Варшава… Сколько здесь стоит недвижимость и как ее приобрести белорусу?
Источник материала: Onliner
В кризисные моменты мысли о переезде возникают у многих. И это логично. Эмиграция — это не приключение, а тяжелейший процесс, нужно позаботиться о многих вещах, в том числе и о жилье. Мы решили посмотреть, что предлагают на рынках вторичной недвижимости в ближайших к нам странах и на каких условиях белорус может эту недвижимость приобрести.
Литва
— Для белорусов нет существенных ограничений при покупке недвижимости за исключением одного нюанса: вы не можете приобретать земельные участки, если у вас нет постоянного вида на жительство. Это имеет значение в нескольких случаях. Например, при покупке частного дома. Как это обойти? Землю должен купить кто-то другой — резидент Литвы либо местное юридическое лицо. Компанию можете открыть вы сами, нужен паспорт и уставной капитал в размере не меньше €2500. Но если у компании единственным акционером будет белорус, он же и руководитель, то при покупке земли нотариус может не подтвердить такую сделку, так как усмотрит в этом очевидное желание обойти закон, — раскладывает все по полочкам литовский риелтор и руководитель агентства недвижимости Capital PRO Андрей Наумчик.
Еще один вариант, когда придется возиться с землей, — это покупка квартиры в новостройке. Если застройщик возвел многоэтажку на участке, который у него в собственности, то, продавая квартиры, он распродает и землю, чтобы не оставлять ее за собой и не платить налог. То есть каждый покупатель получает и пропорциональную часть участка, на котором стоит дом. Но и это можно решить. Застройщик может просто не продать землю белорусу, а продать немного больше земли местному. На цену квартиры и дальнейшую ликвидность это никак не влияет, как и на дальнейшее пользование и жизнь в ней. Владение частью участка земли под многоквартирным домом скорее номинальное, чем реальное.
— Неудобство всего одно: если дом/квартира оформлены на одного человека, а земля на другого, в будущем в сделке о продаже должны принимать участие оба.
Если все эти нюансы вас напрягают, эксперт советует присматриваться к вторичной жилплощади в советских домах или в очень старых, как, например, в центре Вильнюса, — они стоят на государственной земле, поэтому квартиры в них продаются без участков.
Перейдем к средним ценам на рынке. Смотрим, естественно, Вильнюс — зачем переезжать на периферию, когда можно штурмовать столицу.
— Если квартира находится в старом доме советской постройки, в спальнике, то один квадратный метр обойдется в €1100—1300, чуть поближе к центру — €1500—2000. Квартира без отделки в новостройке — €1500—1600 за «квадрат», если она в спальнике, и от €3000 — если в центре либо в престижном районе. У нас достаточно популярны таунхаусы (в Литве их называют коттеджами). Средний размер такого таунхауса — около 100 «квадратов», цена в пригороде Вильнюса — €1000—1100 без отделки.
Посмотрим, что нам предлагают. Решили искать однокомнатную квартиру с ремонтом и хоть какой-то меблировкой, чтобы сразу можно было заехать. Ну или почти сразу. Объявления читали только от собственников. Такие же критерии отбора использовали потом и в других городах.
За €57 000 можно рассчитывать на
А вот
Ну а если хотите совсем шикануть и каждый день наслаждаться видом из окна на башню Гедимина и церковь Петра и Павла, то можете рассмотреть
Допустим, в этих вариантах вы распознали квартиру мечты. Где взять деньги? Далеко не у каждого на руках есть необходимая сумма. Значит, нужно брать кредит.
— Граждане Литвы массово пользуются кредитами (ипотекой) на очень хороших условиях: банк финансирует до 85 % от общей стоимости на срок до 30 лет и с годовой процентной ставкой 2—3%. Гражданам Беларуси получить такой кредит практически невозможно. Претендовать на финансирование жилья могут только обладатели ВНЖ. Более того, с недавних пор — только те, у кого вид на жительство был хоть раз продлен.
Кроме нескольких крупных скандинавских банков, которые занимают львиную долю рынка, двух литовских и одного латышского, в Литве довольно популярны кредитные унии. Это объединения финансовых сообществ, где тоже можно получить кредит. Такие организации, как правило, не столь категоричны в выборе клиентов, правда и процентная ставка у них выше — 5—8% годовых. Также необходимо стать дольщиком унии, то есть заплатить членский взнос в районе 6% от кредитной суммы. После выплаты кредита этот взнос возвращается. Тем не менее даже в случае кредитной унии ВНЖ обязателен.
Украина
Территория Киева поделена на 10 районов, 7 из которых расположены на правом берегу Днепра, остальные 3 — на левом. Стоимость жилья сильно зависит от того, по какую сторону реки оно находится. Правый берег — это одновременно и колыбель истории (Киево-Печерская лавра, Золотые ворота и вот это вот все), и центр деловой жизни (здесь расположена бóльшая часть фирм и предприятий). Поэтому и квартиры недешевые. Самыми дорогими районами здесь
— В Киеве стоимость одного метра варьируется в пределах $750—5000. Если мы с вами говорим об однокомнатной квартире, то в старом жилом фонде можно найти варианты за $50 000—65 000. Это будет неубитая квартира с адекватным ремонтом, в которую можно сразу заселиться. Там чисто, пристойно, есть мебель, техника. Чем ее больше, тем дороже. «Однушки» с современным ремонтом и в новостройках (имеются в виду дома, возведенные после 2000 года) будут стоить от $60 000 до $120 000, — поясняет руководитель отдела продаж агентства недвижимости Valion Елена Щербакова.
Собеседница советует выбирать район с хорошим транспортным сообщением. Хотя в Киеве оно такое практически везде за исключением отдаленных жилых комплексов, которые построили не так давно. Кстати, в тройку самых дорогих локаций города входят станции метро «Крещатик», «Кловская» и «Площадь Льва Толстого», а самых дешевых — станции «Красный хутор», «Оболонь» и «Академгородок».
Покупая квартиру, стоит ориентироваться и на место своей будущей работы (она же у вас будет, не так ли?). Если офис будет на левом берегу, а дом — на правом, вы рискуете тратить по 2 часа на дорогу только в одну сторону. Все-таки Киев — большой город.
Давайте приценимся. Найти что-то приятное глазу и несильно дорогое не так просто. Но мы кое-что нашли —
Еще одна левобережная
На правом берегу за такую же цену продается
Теперь о кредитах в украинских банках. Чтобы подать заявку «Приватбанк», сначала нужно стать его клиентом — например, оформив платежную карточку. Помимо этого необходимо иметь постоянный вид на жительство и идентификационный номер. Он выдается налоговой службой и свидетельствует о том, что у вас нет никаких долгов на территории Украины. Для нерезидентов страны возможны ограничения по условиям кредитования, но все они рассматриваются в индивидуальном порядке. Граждане Украины могут получить кредит на срок до 20 лет при обязательном взносе от 25%. В первый год кредитования процентная ставка фиксированная (15,5%), в последующие — плавающая, складывается из UIRD 12М (на 10 сентября это 8,68%) и еще 3%.
В «Кредобанке» требования пожестче. Помимо постоянного вида на жительства и идентификационного номера нужно иметь официальное трудоустройство в Украине минимум три месяца и одного поручителя с украинским гражданством. Зато условия кредитования для белорусов будут такими же, как и для резидентов: банк готов выдать до 4 000 000 гривен ($143 685) на срок до 20 лет. Процентная ставка зависит от первоначального вклада. Если внести 20—40% от общей суммы, размер годовых будет 11%.
Польша
Варшава тоже разделена на две части, но, в отличие от Киева, главные достопримечательности находятся на левой стороне. Но вообще, как и в любом современном городе, главное, чтобы недалеко от дома было метро.
Как нам рассказали в польском агентстве недвижимости Maxon, средняя стоимость одного «квадрата» в столице — 10 000—12 000 злотых ($2657—3189). Плюс-минус по такой цене мы нашли
Следующий вариант находится уже на левом берегу и обойдется в 359 900 злотых ($95 644) за 27,2 кв. м. Владелица описывает жилплощадь как «удобную, современную и очень солнечную студию, полностью отремонтированную». Ремонт, к слову, совсем свежий: его закончили в марте нынешнего года. Все новенькое: электрика, сантехника, штукатурка на стенах, полы, двери. До автобусной остановки — 5 минут, оттуда — 10 минут до метро и 20 минут до центра. Прямо перед кварталом раскинулась большая зона отдыха.
Ну а чтобы получить кредит на покупку недвижимости в Польше, белорус должен иметь ВНЖ и PESEL — личный номер резидента. Это минимальный набор необходимых документов. Дальше все зависит от банка, в который вы обращаетесь.
В Santander Bank Polska можно подавать заявление, если у вас есть бессрочный трудовой договор с польским нанимателем и вы уже три месяца у него проработали. Банк может покрыть до 60% стоимости квартиры, но максимальная сумма не должна превышать 500 000 злотых ($132 877). Она зависит от возраста, уровня доходов, количества иждивенцев в семье и многих других факторов. Выплаты можно растянуть на 30 лет. Размер годовой процентной ставки зависит от того, фиксированная она или плавающая, но в среднем в первые 5 лет ставка не превышает 4%.
В Bank Millennium есть смысл обращаться, если вы проработали в Польше хотя бы 6 месяцев, 3 из которых — у нынешнего нанимателя. Если ваш трудовой договор не является бессрочным, он должен быть заключен минимум на 6 месяцев вперед. Условия в банке следующие: кредит выдают на срок от 6 до 35 лет, могут покрыть до 90% стоимости жилья, процентная ставка — 2—3% годовых.
— Идеальный кредитополучатель — это семья из двух человек (кредит можно разделить на двоих), в которой оба работают легально и получают зарплату от $1000 по курсу, без долгов и обременений в виде каких-либо выплат, — год назад
1-комнатная квартира, Минск, проспект Рокоссовского, 30/2
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В кризисные моменты мысли о переезде возникают у многих. И это логично. Эмиграция — это не приключение, а тяжелейший процесс, нужно позаботиться о многих вещах,...
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