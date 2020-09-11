Киев, Вильнюс, Варшава… Сколько здесь стоит недвижимость и как ее приобрести белорусу?

Источник материала: Onliner В кризисные моменты мысли о переезде возникают у многих. И это логично. Эмиграция — это не приключение, а тяжелейший процесс, нужно позаботиться о многих вещах, в том числе и о жилье. Мы решили посмотреть, что предлагают на рынках вторичной недвижимости в ближайших к нам странах и на каких условиях белорус может эту недвижимость приобрести.

Литва

— Для белорусов нет существенных ограничений при покупке недвижимости за исключением одного нюанса: вы не можете приобретать земельные участки, если у вас нет постоянного вида на жительство. Это имеет значение в нескольких случаях. Например, при покупке частного дома. Как это обойти? Землю должен купить кто-то другой — резидент Литвы либо местное юридическое лицо. Компанию можете открыть вы сами, нужен паспорт и уставной капитал в размере не меньше €2500. Но если у компании единственным акционером будет белорус, он же и руководитель, то при покупке земли нотариус может не подтвердить такую сделку, так как усмотрит в этом очевидное желание обойти закон, — раскладывает все по полочкам литовский риелтор и руководитель агентства недвижимости Capital PRO Андрей Наумчик.





Еще один вариант, когда придется возиться с землей, — это покупка квартиры в новостройке. Если застройщик возвел многоэтажку на участке, который у него в собственности, то, продавая квартиры, он распродает и землю, чтобы не оставлять ее за собой и не платить налог. То есть каждый покупатель получает и пропорциональную часть участка, на котором стоит дом. Но и это можно решить. Застройщик может просто не продать землю белорусу, а продать немного больше земли местному. На цену квартиры и дальнейшую ликвидность это никак не влияет, как и на дальнейшее пользование и жизнь в ней. Владение частью участка земли под многоквартирным домом скорее номинальное, чем реальное.

— Неудобство всего одно: если дом/квартира оформлены на одного человека, а земля на другого, в будущем в сделке о продаже должны принимать участие оба.





Если все эти нюансы вас напрягают, эксперт советует присматриваться к вторичной жилплощади в советских домах или в очень старых, как, например, в центре Вильнюса, — они стоят на государственной земле, поэтому квартиры в них продаются без участков.





Перейдем к средним ценам на рынке. Смотрим, естественно, Вильнюс — зачем переезжать на периферию, когда можно штурмовать столицу.

— Если квартира находится в старом доме советской постройки, в спальнике, то один квадратный метр обойдется в €1100—1300, чуть поближе к центру — €1500—2000. Квартира без отделки в новостройке — €1500—1600 за «квадрат», если она в спальнике, и от €3000 — если в центре либо в престижном районе. У нас достаточно популярны таунхаусы (в Литве их называют коттеджами). Средний размер такого таунхауса — около 100 «квадратов», цена в пригороде Вильнюса — €1000—1100 без отделки.





Посмотрим, что нам предлагают. Решили искать однокомнатную квартиру с ремонтом и хоть какой-то меблировкой, чтобы сразу можно было заехать. Ну или почти сразу. Объявления читали только от собственников. Такие же критерии отбора использовали потом и в других городах.

За €57 000 можно рассчитывать на вот такую «однушку» . Находится в доме советской постройки на некотором удалении от центра (Google Maps говорят, что до Старого города ехать 16 минут на машине). Место тихое, рядом остановка общественного транспорта, детские сады, школа, супермаркеты. Из минусов — морально устаревший ремонт и отсутствие всей необходимой мебели. Зато площадь — 42,45 кв. м.













А вот вариант чуть дороже. Владельцы просят за свои 34 «квадрата» €61 000. Пожалуй, есть за что: современный ремонт, развитая инфраструктура (есть все: от учебных и медицинских учреждений до тренажеров и супермаркетов), близость к центру (пишут, что всего 10 минут пешком).













Ну а если хотите совсем шикануть и каждый день наслаждаться видом из окна на башню Гедимина и церковь Петра и Павла, то можете рассмотреть эту уютную светлую квартирку в 37,8 «квадрата» за €135 000. Ремонт особого восторга не вызывает, но, по словам хозяев, в отделке использовались материалы высочайшего качества. Из приятного — пол с подогревом, симпатично обустроенный балкончик и миленькие элементы декора.













Допустим, в этих вариантах вы распознали квартиру мечты. Где взять деньги? Далеко не у каждого на руках есть необходимая сумма. Значит, нужно брать кредит.

— Граждане Литвы массово пользуются кредитами (ипотекой) на очень хороших условиях: банк финансирует до 85 % от общей стоимости на срок до 30 лет и с годовой процентной ставкой 2—3%. Гражданам Беларуси получить такой кредит практически невозможно. Претендовать на финансирование жилья могут только обладатели ВНЖ. Более того, с недавних пор — только те, у кого вид на жительство был хоть раз продлен.





Кроме нескольких крупных скандинавских банков, которые занимают львиную долю рынка, двух литовских и одного латышского, в Литве довольно популярны кредитные унии. Это объединения финансовых сообществ, где тоже можно получить кредит. Такие организации, как правило, не столь категоричны в выборе клиентов, правда и процентная ставка у них выше — 5—8% годовых. Также необходимо стать дольщиком унии, то есть заплатить членский взнос в районе 6% от кредитной суммы. После выплаты кредита этот взнос возвращается. Тем не менее даже в случае кредитной унии ВНЖ обязателен.

Украина

Территория Киева поделена на 10 районов, 7 из которых расположены на правом берегу Днепра, остальные 3 — на левом. Стоимость жилья сильно зависит от того, по какую сторону реки оно находится. Правый берег — это одновременно и колыбель истории (Киево-Печерская лавра, Золотые ворота и вот это вот все), и центр деловой жизни (здесь расположена бóльшая часть фирм и предприятий). Поэтому и квартиры недешевые. Самыми дорогими районами здесь считаются Печерский и Шевченковский. В Печерском стоимость одного «квадрата» в новостройке доходит до 57 693 гривен ($2072). Для сравнения, средняя цена по городу — 31 931 гривна ($1147).





— В Киеве стоимость одного метра варьируется в пределах $750—5000. Если мы с вами говорим об однокомнатной квартире, то в старом жилом фонде можно найти варианты за $50 000—65 000. Это будет неубитая квартира с адекватным ремонтом, в которую можно сразу заселиться. Там чисто, пристойно, есть мебель, техника. Чем ее больше, тем дороже. «Однушки» с современным ремонтом и в новостройках (имеются в виду дома, возведенные после 2000 года) будут стоить от $60 000 до $120 000, — поясняет руководитель отдела продаж агентства недвижимости Valion Елена Щербакова.





Собеседница советует выбирать район с хорошим транспортным сообщением. Хотя в Киеве оно такое практически везде за исключением отдаленных жилых комплексов, которые построили не так давно. Кстати, в тройку самых дорогих локаций города входят станции метро «Крещатик», «Кловская» и «Площадь Льва Толстого», а самых дешевых — станции «Красный хутор», «Оболонь» и «Академгородок».





Покупая квартиру, стоит ориентироваться и на место своей будущей работы (она же у вас будет, не так ли?). Если офис будет на левом берегу, а дом — на правом, вы рискуете тратить по 2 часа на дорогу только в одну сторону. Все-таки Киев — большой город.

Давайте приценимся. Найти что-то приятное глазу и несильно дорогое не так просто. Но мы кое-что нашли — «однушку» стоимостью $58 000. И это за 44 кв. м. Находится в советском доме (к счастью, после капитального ремонта) на левом берегу Днепра. Собственник уверяет, что район отличается развитой инфраструктурой (чего только стоит кинотеатр с романтичным названием «Флоренция») и хорошей транспортной развязкой. В самой квартире тоже сделан ремонт, но с приставкой «евро», установлена хорошая бытовая техника.





















Еще одна левобережная жилплощадь , но уже подороже, за $75 000. Все-таки дом 2019 года постройки. Квартира полностью меблирована и укомплектована, из окна открывается «шикарный вид на Днепр, Родину Мать и Лавру [Киево-Печерскую]». Станция метро — «Левобережная» (как неожиданно!) — в 10 минутах ходьбы. Столько же времени занимает прогулка до пляжа, а до парка Победы — всего 5 минут.













На правом берегу за такую же цену продается квартира-студия в жилом комплексе «Новая Англия». Единственная комната поделена на две зоны — кухню-гостиную и спальню, так что вы всегда сможете уединиться, если вдруг живете со второй половиной. Дизайнерский ремонт, 10 минут пешком до станции «ВДНХ» — собственно, что еще нужно для счастья по-украински?



















Теперь о кредитах в украинских банках. Чтобы подать заявку «Приватбанк», сначала нужно стать его клиентом — например, оформив платежную карточку. Помимо этого необходимо иметь постоянный вид на жительство и идентификационный номер. Он выдается налоговой службой и свидетельствует о том, что у вас нет никаких долгов на территории Украины. Для нерезидентов страны возможны ограничения по условиям кредитования, но все они рассматриваются в индивидуальном порядке. Граждане Украины могут получить кредит на срок до 20 лет при обязательном взносе от 25%. В первый год кредитования процентная ставка фиксированная (15,5%), в последующие — плавающая, складывается из UIRD 12М (на 10 сентября это 8,68%) и еще 3%.





В «Кредобанке» требования пожестче. Помимо постоянного вида на жительства и идентификационного номера нужно иметь официальное трудоустройство в Украине минимум три месяца и одного поручителя с украинским гражданством. Зато условия кредитования для белорусов будут такими же, как и для резидентов: банк готов выдать до 4 000 000 гривен ($143 685) на срок до 20 лет. Процентная ставка зависит от первоначального вклада. Если внести 20—40% от общей суммы, размер годовых будет 11%.





Польша

Варшава тоже разделена на две части, но, в отличие от Киева, главные достопримечательности находятся на левой стороне. Но вообще, как и в любом современном городе, главное, чтобы недалеко от дома было метро.





Как нам рассказали в польском агентстве недвижимости Maxon, средняя стоимость одного «квадрата» в столице — 10 000—12 000 злотых ($2657—3189). Плюс-минус по такой цене мы нашли скромненькую квартирку на правом берегу. За 26,5 кв. м в трехэтажном доме, построенном в конце 1990-х, хозяин просит 305 000 злотых ($81 055). Для Варшавы это не так уж и дорого. Кстати, в стоимость входит и наземное парковочное место. В 600 метрах — станция метро Targówek Mieszkowy. Обещают, что до центра города ехать недолго.









Следующий вариант находится уже на левом берегу и обойдется в 359 900 злотых ($95 644) за 27,2 кв. м. Владелица описывает жилплощадь как «удобную, современную и очень солнечную студию, полностью отремонтированную». Ремонт, к слову, совсем свежий: его закончили в марте нынешнего года. Все новенькое: электрика, сантехника, штукатурка на стенах, полы, двери. До автобусной остановки — 5 минут, оттуда — 10 минут до метро и 20 минут до центра. Прямо перед кварталом раскинулась большая зона отдыха.









Еще одна студия , но поменьше, в 24,5 «квадрата», стоит чуть дороже — 362 000 злотых ($96 203). Если верить собственнику, расположена она «в привлекательном месте с удобным транспортным сообщением». Гостиная, по убеждению продавца, оформлена со вкусом, а у санузла и вовсе «великолепный дизайн».









Ну а чтобы получить кредит на покупку недвижимости в Польше, белорус должен иметь ВНЖ и PESEL — личный номер резидента. Это минимальный набор необходимых документов. Дальше все зависит от банка, в который вы обращаетесь.

В Santander Bank Polska можно подавать заявление, если у вас есть бессрочный трудовой договор с польским нанимателем и вы уже три месяца у него проработали. Банк может покрыть до 60% стоимости квартиры, но максимальная сумма не должна превышать 500 000 злотых ($132 877). Она зависит от возраста, уровня доходов, количества иждивенцев в семье и многих других факторов. Выплаты можно растянуть на 30 лет. Размер годовой процентной ставки зависит от того, фиксированная она или плавающая, но в среднем в первые 5 лет ставка не превышает 4%.





В Bank Millennium есть смысл обращаться, если вы проработали в Польше хотя бы 6 месяцев, 3 из которых — у нынешнего нанимателя. Если ваш трудовой договор не является бессрочным, он должен быть заключен минимум на 6 месяцев вперед. Условия в банке следующие: кредит выдают на срок от 6 до 35 лет, могут покрыть до 90% стоимости жилья, процентная ставка — 2—3% годовых.

— Идеальный кредитополучатель — это семья из двух человек (кредит можно разделить на двоих), в которой оба работают легально и получают зарплату от $1000 по курсу, без долгов и обременений в виде каких-либо выплат, — год назад откровенничал с нами белорус, таки получивший зеленый свет в одном из банков Польши.