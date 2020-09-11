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Пандемия СOVID-19: число заразившихся коронавирусом в мире превысило 28 млн
Источник материала: Партизан
Эти данные приводит американский Университет Джонса Хопкинса
Фото ТАСС
По данным университета, COVID-19 заразились 28 047 828 человек. Более 906,1 тыс. умерли от последствий вируса. Выздоровел 18 849 981 человек,
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Эти данные приводит американский Университет Джонса Хопкинса
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