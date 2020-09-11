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Алексиевич и Бастунец просят ООН и ОБСЕ прислать сониторинговую миссию в Беларусь
Источник материала: Партизан
Газета Le Monde опубликовала статью-воззвание Светланы Алексиевич, главы Белорусской ассоциации журналистов Андрея Бастунца и генсека «Репортеров без границ» Кристофа Делуара. Соавторы призывают Генассамблею ООН и ОБСЕ прислать в Беларусь мониторинговую миссию.
В начале статьи авторы напоминают о речи Виктора Гюго, которую он произнес во французском парламенте 11 сентября 1848 года. В частности, там были такие слова: «Принцип свободы прессы не менее важен и не менее священен, чем принцип всеобщего избирательного права. Это две стороны одного и того же».
По словам авторов воззвания, сейчас в Беларуси иностранные медиа лишаются аккредитаций, изгоняются из страны. Власти цензурируют десятки новостных сайтов (видимо, речь о блокировке веб-ресурсов). В этой связи Алексиевич, Бастунец и Делуар и просят прислать в республику наблюдателей.
Как сообщалось, не так давно в Минске милиция задержала ряд журналистов, освещавших акции протеста. Их обвинили в участии в этих акциях.
Адвокат Дмитрий Лаевский, в частности, заявил тогда:
Для меня очень странен сам факт задержания журналистов и суд над ними. Это может стать нехорошим прецедентом — любое действие можно будет назвать правонарушением. Тогда можно и адвокатов в суде задерживать. Это будет также нелепо. Очевидно, что профессиональная обязанность журналиста — быть в гуще событий. Очень дико даже задуматься о том, что журналиста можно приравнять к участнику митинга.
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Газета Le Monde опубликовала статью-воззвание Светланы Алексиевич, главы Белорусской ассоциации журналистов Андрея Бастунца и генсека «Репортеров без границ»...
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