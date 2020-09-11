Сегодня, 11 сентября, на саммите Вышеградской группы будут говорить о событиях в Беларуси





Чехия заблокировала инициативу Польши о ее приглашении.





Его участники выработают общую позицию для давления на Европейский Союз. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на польских официальных лиц.





В то же время премьер-министр Чехии Андрей Бабиш наложил вето на предложение Польши пригласить на саммит глав центральноевропейских государств лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую.





"Я не хочу делать поспешные шаги, которые не будут соответствовать общеевропейской позиции, станут основой для белорусской пропаганды и, в конце концов, будут контрпродуктивными", - сказал Бабиш.





Он отметил, что предложение Польши поступило только в "последние часы". При этом Бабиш подтвердил свою поддержку свободных выборов в Беларуси.





Как известно, что в Вышеградскую четверку входят четыре государства - Польша, Венгрия, Словакия и Чехия. Сейчас в группе председательствует Польша.





Ранее сообщалось, что в Польше Тихановской вручили ключи от белорусского центра в Варшаве.





А в Литве признали Тихановскую "избранным лидером", а Координационный совет единственными законными представителями белорусского народа.



