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У православных верующих 11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи

11.09.2020 08:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Что запрещено делать в этот день



Какая история у праздника и что запрещено делать в этот день — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».

Из истории

Иоанн Креститель (или Иоанн Предтеча) был казнен через обезглавливание по приказу тетрарха Галилеи Ирода.

В Евангелии сказано, что пророку удалось разоблачить царя Ирода: правитель отобрал у своего родного брата его жену Иродиаду и прелюбодействовал с ней. Как только царь разузнал, что Иоанн знает правду, он бросил его в темницу.

Спустя время на дне рождении Ирода дочь Иродиады станцевала для царя. Танец понравился правителю, и за это он пообещал исполнить любое ее желание. Желанием девушки, которое она озвучила по совету своей матери, стало принести ей на блюде голову Иоанна Крестителя. В темнице по приказу царя пророк был казнен.

Тело Иоанна погребли его ученики.

Запреты этого дня

В день Усекновения главы Иоанна Предтечи запрещается брать в руки ножи и любые другие колюще-режущие предметы.

Не рекомендовалось стричься в этот день, веселиться, танцевать.

Отдельный запрет накладывался на шинковку капусты — считалось, что капуста олицетворяет голову, а любые манипуляции с ножом — ее отрубание.

В этот день исключали из рациона круглые овощи и фрукты.
 
Теги: Минск
 
 
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