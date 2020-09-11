У православных верующих 11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи









материале корреспондента агентства «Минск-Новости». Какая история у праздника и что запрещено делать в этот день — вагентства «Минск-Новости».

Из истории

Иоанн Креститель (или Иоанн Предтеча) был казнен через обезглавливание по приказу тетрарха Галилеи Ирода.





В Евангелии сказано, что пророку удалось разоблачить царя Ирода: правитель отобрал у своего родного брата его жену Иродиаду и прелюбодействовал с ней. Как только царь разузнал, что Иоанн знает правду, он бросил его в темницу.





Спустя время на дне рождении Ирода дочь Иродиады станцевала для царя. Танец понравился правителю, и за это он пообещал исполнить любое ее желание. Желанием девушки, которое она озвучила по совету своей матери, стало принести ей на блюде голову Иоанна Крестителя. В темнице по приказу царя пророк был казнен.





Тело Иоанна погребли его ученики.

Запреты этого дня

В день Усекновения главы Иоанна Предтечи запрещается брать в руки ножи и любые другие колюще-режущие предметы.





Не рекомендовалось стричься в этот день, веселиться, танцевать.





Отдельный запрет накладывался на шинковку капусты — считалось, что капуста олицетворяет голову, а любые манипуляции с ножом — ее отрубание.





В этот день исключали из рациона круглые овощи и фрукты.



