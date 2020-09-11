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"У нас воруют будущее". Белорусские айтишники записали ролик в поддержку PandaDoc

11.09.2020 08:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские айтишники записали ролик в поддержку компании PandaDoc, которая попала под давление власти.

"У нас воруют будущее". Белорусские айтишники записали ролик в поддержку PandaDoc
Айтишники выступают против насилия, творящегося в стране: "Мы не должны бояться, что нас похитят люди в балаклавах. На наших улицах не должно быть машин без номерных знаков".

Как стало известно, после обысков арестованы: бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, менеджер по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап.

Репрессии прошли после того, как основатель и руководитель PandaDoc Никита Микадо предложил помощь тем, кто решит уволиться из силовых структур.
 
 
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Белорусские айтишники записали ролик в поддержку компании PandaDoc, которая попала под давление власти.
 
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