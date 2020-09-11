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В Минске пропал подросток

11.09.2020 08:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске ведется поиск 16-летнего Тимура Мицкевича, о судьбе которого несколько дней ничего не известно.

В Минске пропал подросток

Как сообщается, подросток (проживает на улице Колесникова, 27) проходил лечение во 2-й городской детской клинической больнице (улица Нарочанская, 17), откуда днем 8 сентября ушел в неизвестном направлении и пропал.

До сих пор родные и близкие ничего не знают о местонахождении Тимура.

 
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В Минске ведется поиск 16-летнего Тимура Мицкевича, о судьбе которого несколько дней ничего не известно.
 
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