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В Минске пропал подросток
Источник материала: Навiны
В Минске ведется поиск 16-летнего Тимура Мицкевича, о судьбе которого несколько дней ничего не известно.
Как сообщается, подросток (проживает на улице Колесникова, 27) проходил лечение во 2-й городской детской клинической больнице (улица Нарочанская, 17), откуда днем 8 сентября ушел в неизвестном направлении и пропал.
До сих пор родные и близкие ничего не знают о местонахождении Тимура.
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В Минске ведется поиск 16-летнего Тимура Мицкевича, о судьбе которого несколько дней ничего не известно.
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