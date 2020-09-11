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Цены на нефть продолжают падать: Brent торгуется ниже 40 долларов
Источник материала: Навiны
Мировые цены на «черное золото» продолжают сдавать позиции. Об этом свидетельствуют данные электронных торгов.
Так, эталонные марки торгуются на следующих позициях:
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Мировые цены на «черное золото» продолжают сдавать позиции. Об этом свидетельствуют данные электронных торгов. Так, эталонные марки торгуются на следующих...
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