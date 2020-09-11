ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вице-спикер бундестага: в отношении Марии Колесниковой нарушают все законы

11.09.2020 08:39 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Заместитель председателя нижней палаты парламента ФРГ Клаудиа Рот («Союз-90»/«зеленые») взяла под свою защиту члена президиума Координационного совета Марию Колесникову.

Вице-спикер бундестага: в отношении Марии Колесниковой нарушают все законы

Она рассказала DW, что в бундестаге есть специальная программа — «мы опекаем людей, которые были арестованы по политическим причинам, произвольно».

«К сожалению, таких в мире много. И вот я и мои коллеги берут на себя обязательства заботиться об этих людях, делать эти случаи публичными. Цель — организовать им защиту. В отношении Марии Колесниковой нарушают все законы, ее очевидно пытались выдворить с белорусской территории. Это новая стратегия белорусских властей: оппозиционеры — вон из страны. Похоже, Колесникова оказала сопротивление и теперь ее держат под арестом», — заявила Рот.

Цель вице-спикера, показать, что о Марии Колесниковой не забыли: «Я сделаю все, чтобы оказать давление как на ответственных лиц в Беларуси, так и на руководящих политиков в Германии для того, чтобы освободить Колесникову».

Немецкий политик понимает, что не может сама поехать в Беларусь и заявить, что Колесникову должны освободить. Однако, подчеркнула она, можно придать публичность этому делу.

«Я могу сказать нашему министру иностранных дел: «Дорогой господин Маас, я взяла опекунство над Колесниковой. Почему до сих пор не вызвали посла Беларуси в МИД ФРГ?». Мы стали свидетелями ужасного подавления свобод, гражданских прав», — подчеркнула вице-спикер.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заместитель председателя нижней палаты парламента ФРГ Клаудиа Рот («Союз-90»/«зеленые») взяла под свою защиту члена президиума Координационного совета Марию...
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава МИД Польши обсудил ситуацию в Беларуси с Тихановской и Милинкевичем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика