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Вице-спикер бундестага: в отношении Марии Колесниковой нарушают все законы
Источник материала: Навiны
Заместитель председателя нижней палаты парламента ФРГ Клаудиа Рот («Союз-90»/«зеленые») взяла под свою защиту члена президиума Координационного совета Марию Колесникову.
Она рассказала
«К сожалению, таких в мире много. И вот я и мои коллеги берут на себя обязательства заботиться об этих людях, делать эти случаи публичными. Цель — организовать им защиту. В отношении Марии Колесниковой нарушают все законы, ее очевидно пытались выдворить с белорусской территории. Это новая стратегия белорусских властей: оппозиционеры — вон из страны. Похоже, Колесникова оказала сопротивление и теперь ее держат под арестом», — заявила Рот.
Цель вице-спикера, показать, что о Марии Колесниковой не забыли: «Я сделаю все, чтобы оказать давление как на ответственных лиц в Беларуси, так и на руководящих политиков в Германии для того, чтобы освободить Колесникову».
Немецкий политик понимает, что не может сама поехать в Беларусь и заявить, что Колесникову должны освободить. Однако, подчеркнула она, можно придать публичность этому делу.
«Я могу сказать нашему министру иностранных дел: «Дорогой господин Маас, я взяла опекунство над Колесниковой. Почему до сих пор не вызвали посла Беларуси в МИД ФРГ?». Мы стали свидетелями ужасного подавления свобод, гражданских прав», — подчеркнула вице-спикер.
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Заместитель председателя нижней палаты парламента ФРГ Клаудиа Рот («Союз-90»/«зеленые») взяла под свою защиту члена президиума Координационного совета Марию...
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