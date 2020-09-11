Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Поезд ушел: эксперт объяснил, почему Литва уже не добьется остановки БелАЭС

"Поезд ушел" ― первый реактор уже загружен топливом, в августе произошел технический пуск реактора, в начале следующего года мы увидим подключение первого энергоблока к электрической сети, это уже коммерческий запуск Островецкой станции, а спустя год так же будет включен и второй блок, напоминает собеседник Sputnik.

"Делать такие шаги просто так Беларусь не могла. Это очевидно, для этого есть МАГАТЭ. В том числе МАГАТЭ контролирует b выполнение международных конвенций ООН о трансграничном контроле. И по этим конвенциям Беларусь выполнила все требования, причем это произошло это до физического запуска", ― говорит Анпилогов.

Если и остались какие-то несогласованные моменты, на которые сейчас обращает внимание Литва, они уже не являются основаниями для наложения каких-либо санкций или отказа МАГАТЭ в согласовании этого ядерного объекта, добавляет собеседник.

"Кроме того, белорусский ядерный объект принадлежит к так называемому "третьему поколению", поэтому на нем есть масса систем пассивной безопасности. Поэтому даже в том случае, если на БелАЭС происходит авария, делящиеся материалы в окружающую среду не попадают, это предусмотрено конструкцией реактора", ― говорит Анпилогов.

Напомним, на минувшей неделе Литва снова обратилась к Беларуси по поводу влияния БелАЭС на экологию, в литовском Министерстве окружающей среды посчитали, что в отчете о мониторинге окружающей среды, полученном из соседней страны, отсутствует необходимая информация, что говорит о "поверхностном отношении Беларуси к международным обязательствам".

При этом ранее уже неоднократно сообщалось, что строящаяся АЭС прошла все необходимые международные проверки и согласования, в том числе и инициированные белорусской стороной.

Читайте также: