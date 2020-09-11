Из больницы пропал подросток, пострадавший во время протестов

Источник материала: Onliner

Поисково-спасательный отряд «Ангел» объявил о поисках 16-летнего Тимура Мицкевича. Парень находился на лечении во второй детской больнице, откуда 8 сентября около 14:00 ушел в неизвестном направлении и пропал. «До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно», — говорится в сообщении «Ангела».

Тимур попал в больницу с серьезными травмами в дни, когда в Минске проходили протестные акции после выборов. Предположительно, об этом парне в начале сентября сообщили в Следственном комитете. Там отметили, что молодой человек находился «в эпицентре массовых беспорядков, произошедших 10 августа 2020 года на улице Притыцкого в городе Минске».

«Указанный молодой человек задержан, с его участием проводятся необходимые следственные и процессуальные действия», — рассказывали следователи. Однако Тимур продолжил лечиться в больнице.

Дополнено

По данным источника Telegram-канала Антона Мотолько, подросток находится в безопасности.