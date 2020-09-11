ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из больницы пропал подросток, пострадавший во время протестов

11.09.2020 09:09 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Поисково-спасательный отряд «Ангел» объявил о поисках 16-летнего Тимура Мицкевича. Парень находился на лечении во второй детской больнице, откуда 8 сентября около 14:00 ушел в неизвестном направлении и пропал. «До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно», — говорится в сообщении «Ангела».

Тимур попал в больницу с серьезными травмами в дни, когда в Минске проходили протестные акции после выборов. Предположительно, об этом парне в начале сентября сообщили в Следственном комитете. Там отметили, что молодой человек находился «в эпицентре массовых беспорядков, произошедших 10 августа 2020 года на улице Притыцкого в городе Минске».

«Указанный молодой человек задержан, с его участием проводятся необходимые следственные и процессуальные действия», — рассказывали следователи. Однако Тимур продолжил лечиться в больнице.

Дополнено

По данным источника Telegram-канала Антона Мотолько, подросток находится в безопасности.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поисково-спасательный отряд «Ангел» объявил о поисках 16-летнего Тимура Мицкевича. Парень находился на лечении во второй детской больнице, откуда 8 сентября около...
 
Новости дня
Новости разные
 
Азаренко впервые победила на «Шлеме» Серену, Осака вышла в финал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика