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Из больницы пропал подросток, пострадавший во время протестов
Источник материала: Onliner
Поисково-спасательный отряд «Ангел»
Тимур попал в больницу с серьезными травмами в дни, когда в Минске проходили протестные акции после выборов. Предположительно, об этом парне в начале сентября сообщили в Следственном комитете. Там отметили, что молодой человек находился «в эпицентре массовых беспорядков, произошедших 10 августа 2020 года на улице Притыцкого в городе Минске».
«Указанный молодой человек задержан, с его участием проводятся необходимые следственные и процессуальные действия», — рассказывали следователи. Однако Тимур продолжил лечиться в больнице.
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