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Задержан бывший глава президентского пула на ОНТ Дмитрий Семченко

11.09.2020 09:13 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Минске задержан белорусский журналист Дмитрий Семченко, бывший ведущий телеканала ОНТ, который также возглавлял президентский пул.

«Зашли трое или четверо мужчин в гражданской одежде. Один из мужчин показал свое удостоверение и сказал, что сейчас они собирают людей, которые будто бы участвовали в несанкционированном митинге», сообщает tut.by со ссылкой на жену Семченко Юлию.

По ее словам, Дмитрий Семченко не принимал участия в несанкционированных акциях, однако сотрудники милиции сказали, что будут выяснять это в РУВД.

Официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич сообщила, что он доставлен РУВД в рамках административного процесса.

На телеканале ОНТ Дмитрий Семченко работал с 2009 года, также он возглавлял пул журналистов, которые работали с Александром Лукашенко. 13 августа стало известно, что Семченко уходит с канала. Как объяснял TUT.BY информированный источник, его уход был связан с осуждением насилия, которое применялось к протестующим в первые дни после выборов президента.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске задержан белорусский журналист Дмитрий Семченко, бывший ведущий телеканала ОНТ, который также возглавлял президентский пул.
 
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