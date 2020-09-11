Nike выпустили первую капсулу спортивной одежды для беременных

Источник материала: Tut.by

«Самые выносливые спортсмены — это матери». Так начинается рассказ о новой коллекции Nike (М), созданной специально для беременных женщин. Речь, разумеется, идет не о том, что беременная способна пробежать марафон быстрее всех, а о том, что женщины в процессе беременности и родов переносят настолько интенсивные нагрузки на организм, с которыми ничего не сравнится.





«Это проект всей жизни — работать в тесном контакте с самыми разными матерями, чтобы воплотить в жизнь капсулу, которая действительно поддерживает отношения женщин со спортом в период трансформации их жизни», — говорит Кармен Золман, принимавшая участие в разработке коллекции.





Материнство — это новая глава во взаимоотношениях женщины со своим телом и спортом, и беременным и родившим женщинам часто бывает трудно найти поддержку, которая им необходима для занятий спортом. «Иногда дело в том, чтобы помочь беременной или родившей женщине чувствовать себя достаточно комфортно, чтобы просто выйти из дома и пройтись или пробежаться».

В исследовании, предварявшем разработку и создание линии, принимали участие 30 беременных и недавно родивших спортсменок. В коллекцию вошли топ, бра, легинсы и лонгслив. Вся одежда была создана с учетом того, как меняется женское тело во время беременности, а также адаптирована для периода кормления ребенка грудью.





«Изменения в жизни каждой матери после появления ребенка индивидуальны, но есть то общее, что объединяет всех женщин и что мы хотели донести до женщин: будь здорова, будь уверена в себе, будь активна. А прежде всего — будь добра к себе». Алекс Морган, член женской сборной США по футболу и нападающая «Орландо Прайд» говорит, что постоянно напоминала себе об этом, будучи беременной своей первой дочерью. «Мне пришлось переключиться не только в отношении изменившихся возможностей моего тела, но и в отношении моих психологических установок. Как спортсменка, я привыкла видеть результат. И мне пришлось приучать себя думать не "я быстро устаю", а "я вынашиваю ребенка, и я благодарна своему телу за это". Прощайте себя и свое тело, наслаждайтесь этим временем в своем темпе и с комфортными для вас нагрузками».









Установление мировых рекордов, восстановление после травм, рождение и поддержание новой жизни — женское тело действительно удивительно, как и разум, который его поддерживает. Легкоатлетка Перри Эдвардс сравнила процесс восстановления после спортивных травм с мыслями о родах своего первенца. «Боль — временна, и я буду придерживаться этой установки во время родов. Боль, которую мне предстоит пережить, — это еще один шаг к встрече с моим сыном, и я буду стараться думать об этом во время схваток, потому что точно так же я справлялась с болью во время спортивной реабилитации. Я говорила себе: это делает меня на шаг ближе к моей цели — возвращению в спорт».