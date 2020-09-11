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Минфин США ввел санкции против украинского депутата Деркача и трех россиян

11.09.2020 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Министерство финансов США объявило о введении санкций против гражданина Украины Андрея Деркача и троих граждан РФ Артема Лифшица, Антона Андреева и Дарьи Аслановой.

Об этом сообщается в четверг, 10 сентября, на сайте Минфина США, передает DW.

По словам главы ведомства Стивена Мнучина, "Андрей Деркач и другие российские агенты используют манипуляции и обман, стремясь оказать влияние на выборы в США и в других странах мира". Санкции против Деркача вводятся за его попытки повлиять на выборы президента США в 2020 году. "Депутат украинского парламента Деркач более десяти лет активно действует в качестве российского агента и поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами", - подчеркивается в сообщении.

На пресс-конференции в Киеве 19 мая Деркач представил записи телефонных разговоров якобы Байдена и Порошенко, в которых шла речь об отставке генерального прокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего дело компании Burisma, к которой был причастен сын экс-вице-президента США - Хантер Байден, и о смене украинского правительства в 2016 году.

Кроме того, санкции коснулись работников так называемой "фабрики троллей" - российского Агентства интернет-исследований (Internet Research Agency), финансируемой Евгением Пригожиным, в свою очередь, находящимся под санкциями США. Внесенные в перечень трое российских граждан работали с криптовалютными счетами этой организации, говорится в сообщении Минфина США.

 
 
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Министерство финансов США объявило о введении санкций против гражданина Украины Андрея Деркача и троих граждан РФ Артема Лифшица, Антона Андреева и Дарьи...
 
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