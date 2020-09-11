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Путин и Лавров извинились перед президентом Сербии за Захарову

11.09.2020 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Российский президент Владимир Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров извинились перед президентом Сербии Александаром Вучичем за скандальный Facebook-пост официального представителя МИД Марии Захаровой.

Об этом Вучич рассказал в эфире сербского телеканала РТС в четверг, 10 сентября.

"Ни президент Путин, ни Лавров никогда передо мной ни за что не извинялись, а за Захарову - да", - отметил сербский президент. По его словам, Путин проявил порядочность и подчеркнул, что за инцидентом из-за поста Захаровой не стоит российское государство. Принесенные извинения показывают, что власти России уважают его лично и всю Сербию, сказал Вучич.

Ранее, 5 сентября, официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Facebook фотоколлаж, верхняя часть которого изображала Вучича, сидящего на стуле перед рабочим столом президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете во время переговоров, а нижняя - кадр из фильма "Основной инстинкт". При этом Захарова сравнила стул, на котором сидит Вучич, со стулом для допроса.

Днем позже президент Сербии прокомментировал этот пост, назвав его "примитивным и пошлым". "Мария Захарова больше всего сказала о себе", - отметил Вучич в интервью сербскому радио Pink, отметив, что не намерен отвечать ей.

Позже представитель МИД России отредактировала свой пост и заявила, что его неправильно истолковали. В Кремле заявили, что произошедший инцидент - это недоразумение.

Во время визита в Вашингтон президент Сербии Вучич подписал с главой правительства Косово Авдуллой Хоти соглашение об экономическом сближении двух стран, которое было заключено при посредничестве США.

 
 
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Российский президент Владимир Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров извинились перед президентом Сербии Александаром Вучичем за скандальный...
 
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