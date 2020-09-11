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10 политических партий Беларуси потребовали новых выборов

11.09.2020 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Представители 10 из 15 официально зарегистрированных в Беларуси партий приняли совместную резолюцию с требованиями прекратить насилие и провести новые президентские выборы в стране.

«Принять исчерпывающие меры по прекращению насилия в отношении граждан, реализующих свое конституционное право на мирные протесты, и незамедлительно освободить всех задержанных, возбудить уголовные дела по фактам убийств, пыток, избиений, произвольных задержаний для последующего привлечения к ответственности виновных», - говорится в резолюции.

«Предлагаем органам государственной власти организовать диалог с представителями всего спектра общественно-политических сил Беларуси по вопросу проведения в течение ближайших 6 месяцев новых выборов президента Республики Беларусь», — сказано в документе.

Участники круглого стола, который провели лидеры партий, учредили постоянно действующее совещание политических партий Республики Беларусь.

Резолюцию подписали 6 оппозиционных партий: Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), Объединенная гражданская партия, Белорусская партия левых «Справедливый мир», Партия БНФ, Белорусская партия «Зелёные» и Партия «Белорусская социал-демократическая Грамада».

Кроме того, свои подписи под резолюцией поставили руководители Белорусской социально-спортивной партии, Республиканской партии, Республиканской партии труда и справедливости, а также Социал-демократической партии народного согласия.

 
 
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Представители 10 из 15 официально зарегистрированных в Беларуси партий приняли совместную резолюцию с требованиями прекратить насилие и провести новые...
 
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