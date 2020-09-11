ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Премьер Чехии заблокировал участие Тихановской на встрече Вышеградской четверки

11.09.2020 09:31 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Премьер Чехии Андрей Бабиш заблокировал участие Светланы Тихановской в пятничной встрече премьеров стран Вишеградской группы (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия) в польском городе Люблин.

Встречу премьеров стран Вишеградской группы с представителями белорусской оппозиции предложила Польша. Варшава считала, что она могла бы пройти в рамках предстоящего в пятницу саммита премьеров центральноевропейской четверки в Люблине. Эту инициативу поддержала Словакия.

Бабиш, как отметило издание, наложил вето на реализацию этих планов. Он мотивировал свое решение тем, что польская сторона выступила с предложением провести встречу с оппозицией очень поспешно и совсем незадолго до открытия премьерского саммита. Ее потенциальные участники не смогут к ней подготовиться. Позицию Чехии разделила Венгрия, передает ТАСС.

Бабиш полагает, что спонтанная встреча премьеров стран Вишеградской группы не пойдет на пользу белорусской оппозиции, борьбу которой за проведение повторных президентских выборов в Беларуси полностью поддерживает Прага.

Возможная встреча премьеров с представителями белорусской оппозиции, по мнению политика, даст контрпродуктивный результат и будет использована контролируемыми белорусскими властями СМИ против оппозиции.

Светлана Тихановская также сообщила, что не полетит на встречу с премьерами из-за смены планов, но вопрос «Почему?» оставила без ответа.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер Чехии Андрей Бабиш заблокировал участие Светланы Тихановской в пятничной встрече премьеров стран Вишеградской группы (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия) в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский прыгун в высоту дисквалифицирован на два года за допинг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика