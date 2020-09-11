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Глава МОТ призвал Александра Лукашенко выпустить на свободу профсоюзных лидеров

11.09.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер направил письмо Александру Лукашенко, в котором призвал его в свете продолжающихся в стране протестов обеспечить соблюдение прав и свобод трудящихся.

 Райдер призвал также выпустить на свободу шестерых представителей профсоюзов, задержанных за участие в мирных акциях протеста, и снять с них все обвинения.


Фото МОТ Генеральный директор МОТ Гай Райдер

Глава МОТ напомнил Александру Лукашенко о том, что власть обязана обеспечить в стране жизнь без насилия и угроз и защитить участников мирных акций протеста от давления. Все сообщения о нарушениях, по его словам, должны быть без промедления расследованы.

«Я призываю Вас сделать все, что в Ваших силах, чтобы предотвратить нарушения прав человека и обеспечить полное соблюдение прав и свобод трудящихся», — говорится в письме.

Гай Райдер выразил глубокую озабоченность по поводу поступающих из Беларуси сообщений об арестах и задержаниях лидеров профсоюзов и жестоком обращении с ними. «Никто не должен лишаться свободы или быть наказан за организацию мирных акций протеста и забастовки или участие в них», — убежден глава МОТ.

Гай Райдер направил Александру Лукашенко письмо после того, как Международная конфедерация профсоюзов попросила его вмешаться в ситуацию, которая сложилась в Беларуси.
 
 
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Генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер направил письмо Александру Лукашенко, в котором призвал его в свете продолжающихся в стране...
 
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