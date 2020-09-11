Лия Ахеджакова: Я только жду, когда весь мир встанет на защиту белорусов!





Ахеджакова поддержала Алексиевич





Белорусская писательница, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич опубликовала открытое письмо, в котором посетовала на молчание российской интеллигенции, которая видит, «как растаптывают маленький, гордый народ».

На просьбу о помощи уже отреагировали писатели Людмила Улицкая и Денис Драгунский.





в интервью Sobesednik.ru свое сочувствие, уважение и благодарность народу Беларуси выразила Лия Ахеджакова, удостоенная в 2015 году премии «Ника» в номинации «За честь и достоинство». Актерский цех России тоже не остается в стороне:Sobesednik.ru свое сочувствие, уважение и благодарность народу Беларуси выразила Лия Ахеджакова, удостоенная в 2015 году премии «Ника» в номинации «За честь и достоинство».





– Я обожаю Светлану Алексиевич! Хочу передать ей мое огромное уважение, сочувствие, благодарность, – говорит Народная артистка России Лия Ахеджакова. – Она занимает большое место в мировой литературе, в мировом движении свободных людей. Я преклоняюсь перед этой чудной женщиной.









У меня даже нет слов, чтобы сформулировать свое отношение к тому беспределу, что творится сегодня в Беларуси, – продолжает Лия Меджидовна. – Людей, которые позволили себе выразить мирным образом свою гражданскую позицию, насилуют, убивают по этому адресу – Окрестина (улица в Минске , на которой расположен изолятор, ославившийся на весь мир после многочисленных жалоб на насилие доставленных туда участников протестов. – Прим. Sobesednik.ru).





Эта улица стала уже синонимом фашистских издевательств над мирными людьми. Так хочется, чтобы были наказаны эти сволочи! Я только жду, когда весь мир встанет на защиту белорусов! Чтобы в Беларуси появился фашизм, такого в страшном сне нельзя было представить! Лучшие люди, образованные, интеллигенция не имеют право высказать свое мнение, им не дано право быть нормальными жителями Земли, гражданами. Ведь именно они – хозяева Беларуси, а не эти сволочи, которые пытают, мучают, обыскивают, унижают. Я глубоко убеждена, что суд придет, они будут наказаны так, как были в свое время наказаны фашисты.





– Лия Меджидовна, чем же российская интеллигенция может помочь белорусам?

– Да мы себе не можем помочь! – сетует актриса. – Вы видите, что происходит! Например, если бы я могла защитить Лешу Навального!.. А я ничего не могу, не знаю, как это делается… Почему один человек может держать в руках большое европейское государство и насаждать бесконечное насилие над умными, образованными людьми?! – продолжает Ахеджакова. – Я не знаю, как помочь, но знаю, что все мои друзья, все мои знакомые любят, гордятся, восхищаются этим мирным населением Белоруссии. Нам остается только молиться за этот народ.





– Вы смотрели интервью Александра Лукашенко российским журналистам?





– А как же! Но какие нервы надо иметь, чтобы ЭТО смотреть! Весь мир посмотрел, и в этом большой просчет Лукашенко. Все это ему надо было говорить потише в сторонке и не распространять глупости. Позор! Мне незнакома ментальность таких людей, с такими я никогда не имела дела и не хочу иметь. Не могу понять, что движет этим человеком. Если бы вокруг не пытали людей, если бы не убивали, если бы они не исчезали, то над выступлением Лукашенко можно было бы посмеяться. Этот «крепкий орешек» не понимает, до какой степени он опозорился перед всем миром.

– Зато, как он говорит, его поддерживает «старший брат» Путин…





– Ему не к кому больше обратиться. Что он, к Трампу будет обращаться или к Меркель?! Там все перекрыто.



