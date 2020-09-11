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Белорусский прыгун в высоту дисквалифицирован на два года за допинг

11.09.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский прыгун в высоту Дмитрий Набоков дисквалифицирован на два года из-за употребления допинга, говорится в сообщении на сайте Athletics Integrity Unit.

"Участник Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро белорусский прыгун в высоту Дмитрий Набоков дисквалифицирован на два года и не сможет принимать участие в соревнованиях из-за нарушения антидопинговых правил", - информирует портал.

В пробе спортсмена был найден фуросемид.

Набоков — чемпион Европы 2017 года среди спортсменов до 23 лет, рекордсмен Беларуси (2,36). На Играх в Бразилии он не смог пройти отбор в финальную стадию соревнований, пишет interfax.by
 
 
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Белорусский прыгун в высоту Дмитрий Набоков дисквалифицирован на два года из-за употребления допинга, говорится в сообщении на сайте Athletics Integrity Unit.
 
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