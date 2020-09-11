Белорусский прыгун в высоту дисквалифицирован на два года за допинг

"Участник Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро белорусский прыгун в высоту Дмитрий Набоков дисквалифицирован на два года и не сможет принимать участие в соревнованиях из-за нарушения антидопинговых правил", - информирует портал.





В пробе спортсмена был найден фуросемид.





пишет interfax.by Набоков — чемпион Европы 2017 года среди спортсменов до 23 лет, рекордсмен Беларуси (2,36). На Играх в Бразилии он не смог пройти отбор в финальную стадию соревнований,interfax.by



