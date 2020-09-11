Алексиевич призвала ООН направить в Беларусь мониторинговую миссию

Нобелевский лауреат по литературе, член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Светлана Алексиевич обратилась к ООН с просьбой послать в Беларусь мониторинговую миссию. Об этом говорится в статье, написанной ею в соавторстве с главой Белорусской ассоциации журналистов Андреем Бастунцом и генеральным секретарем международной организации «Репортеры без границ» Кристофом Делуаром.

«Мы призываем Генеральную ассамблею ООН направить мониторинговую миссию, чтобы засвидетельствовать репрессии в отношении журналистов», — отмечается в статье , которая опубликована 10 сентября на страницах французской газеты Le Monde.

Авторы обращения также призвали ОБСЕ «включить свободу печати в список приоритетных тем в рамках предложения о посредничестве в урегулировании кризиса».

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, выступая 4 сентября перед Советом безопасности ООН, также заявила о необходимости немедленно направить в Беларусь международную группу наблюдателей ООН — для фиксации происходящего в стране.

Тихановская отметила, что белорусский народ сейчас нуждается в помощи со стороны ООН, чтобы «остановить вопиющее нарушение прав человека и циничное неуважение к праву на человеческое достоинство в центре Европы».

«Мы просим ООН осудить чрезмерное применение силы со стороны белорусских силовых органов против демонстрантов, — сказала она. — Мы предлагаем провести специальную сессию Совета ООН по правам человека, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси. Мы призываем ООН немедленно направить международную наблюдательную миссию в Беларусь, чтобы задокументировать ситуацию на месте событий».

Вечером 10 сентября нобелевского лауреата по литературе Светлану Алексиевич в Минске вновь посетили послы стран Евросоюза. Визиты начались после того, как неизвестные начали 9 сентября звонить в ее квартиру. Алексиевич — единственная из семи членов президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса, кто не подвергся задержанию или принудительно не выехал из страны.