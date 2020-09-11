ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Алексиевич призвала ООН направить в Беларусь мониторинговую миссию

11.09.2020 09:35 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Нобелевский лауреат по литературе, член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Светлана Алексиевич обратилась к ООН с просьбой послать в Беларусь мониторинговую миссию. Об этом говорится в статье, написанной ею в соавторстве с главой Белорусской ассоциации журналистов Андреем Бастунцом и генеральным секретарем международной организации «Репортеры без границ» Кристофом Делуаром.

«Мы призываем Генеральную ассамблею ООН направить мониторинговую миссию, чтобы засвидетельствовать репрессии в отношении журналистов», — отмечается в статье, которая опубликована 10 сентября на страницах французской газеты Le Monde.

Авторы обращения также призвали ОБСЕ «включить свободу печати в список приоритетных тем в рамках предложения о посредничестве в урегулировании кризиса».

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, выступая 4 сентября перед Советом безопасности ООН, также заявила о необходимости немедленно направить в Беларусь международную группу наблюдателей ООН — для фиксации происходящего в стране.

Тихановская отметила, что белорусский народ сейчас нуждается в помощи со стороны ООН, чтобы «остановить вопиющее нарушение прав человека и циничное неуважение к праву на человеческое достоинство в центре Европы».

«Мы просим ООН осудить чрезмерное применение силы со стороны белорусских силовых органов против демонстрантов, — сказала она. — Мы предлагаем провести специальную сессию Совета ООН по правам человека, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси. Мы призываем ООН немедленно направить международную наблюдательную миссию в Беларусь, чтобы задокументировать ситуацию на месте событий».

Вечером 10 сентября нобелевского лауреата по литературе Светлану Алексиевич в Минске вновь посетили послы стран Евросоюза. Визиты начались после того, как неизвестные начали 9 сентября звонить в ее квартиру. Алексиевич — единственная из семи членов президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса, кто не подвергся задержанию или принудительно не выехал из страны.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нобелевский лауреат по литературе, член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Светлана Алексиевич обратилась к ООН с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Задержан бывший глава президентского пула на ОНТ Дмитрий Семченко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика