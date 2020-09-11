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Виктория Азаренко переиграла Серену Уильямс и находится в шаге от титула чемпионки US Open

11.09.2020 09:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко сразится за титул победительницы Открытого чемпионата США.

Виктория Азаренко переиграла Серену Уильямс и находится в шаге от титула чемпионки US Open

В полуфинальном матче против легендарной Серены Уильямс белоруска почти вчистую отдала первый сет — 1:6. Но два следующих остались за нашей соотечественницей — 6:3, 6:3.

Счет личных противостояний теннисисток стал 19:5 в пользу американки.

В главной встрече женского одиночного разряда US Open Виктория сразится с японкой Наоми Осакой.

 
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко сразится за титул победительницы Открытого чемпионата США.
 
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