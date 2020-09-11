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Чехия заблокировала проведение встречи Вышеградской группы с белорусской оппозицией

11.09.2020 09:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш использовал свое право вето, наложив его на предложение Варшавы провести встречу глав стран Вышеградской группы с представителями белорусской оппозиции.

Как пишет DW со ссылкой на чешский Denik N, такое решение глава правительства объяснил тем, что недостаточно времени для подготовки такого саммита.

Вместе с тем, подчеркнул Бабиш, Прага полностью поддерживает требование о проведении повторных выборов в Беларуси.

 
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш использовал свое право вето, наложив его на предложение Варшавы провести встречу глав стран Вышеградской группы с...
 
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