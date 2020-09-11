Жанна Дамас. Cамая популярная современная парижанка, которой удалось возродить понятие «французский шик»

Источник материала: Tut.by

Клише про «французский шик», как и стереотипы о Париже и парижанках, кажется, дискредитировали себя уже много лет назад. Но Жанне Дамас, самой популярной француженке на просторах Instagram, модели, фотографу, создательнице собственной марки, удалось возродить это понятие, сделав его снова актуальным. Ей удалось стать примером для подражания даже среди самих парижанок.

Все начиналось с блога в Tumblr. Жанне было 14, она любила тусоваться с друзьями, фотографировать и выкладывать снимки в блог. «Все выглядело так, будто мы этакая богема в каких-то шикарных апартаментах, где вечный праздник. Хотя ­ничего такого и близко не было. Мы были ­простыми подростками», — говорит она в интервью Vogue.

В блоге ей, по сути, удалось создать образ идеальной француженки, при этом живой, привлекательной и разносторонней. Через какое-то время образ, построенный на фактурной внешности, стал приносить дивиденды: Жанну приглашали работать в качестве модели, а в 2017 году она решила основать собственную марку Rouge, ставшую воплощением ее собственного стиля: небрежная челка, красная помада, плетеная сумочка, эспадрильи, кофточки на трех пуговицах, цветочный принт — ну что за пошлость, скажет кто-то. Но Жанна вдохнула в этот «бабушкин» стиль новую жизнь и сделала его удивительно привлекательным.

В 2017 же году Жанна вошла в список Forbes Under 30 (самых перспективных молодых людей до 30 лет). В Instagram у нее 1,4 миллиона подписчиков, хотя она подчеркивает, что держит с интернет-образом дистанцию: «Это не реалити-шоу, это не моя жизнь, там почти нет моей семьи, но много того, что я по-настоящему люблю: Парижа, цветов и архитектуры».

Так в чем же секрет парижанок, хочется спросить у Жанны Дамас, раз уж ей удалось вдохнуть в этот стереотип вторую жизнь. Ответ на этот вопрос занял целую книгу. В соавторстве с журналисткой Лорен Бастид Жанна написала книгу «À Paris» («В Париже»), состоящую из 20 историй совершенно разных парижанок. Самой младшей героине 14 лет, самой старшей — 70. «Мифов о Париже и парижанках выдумано немало, нам же хотелось показать, что никакой универсальной парижанки не существует. Все мы очень разные и каждая — личность, а не набор общих черт».

Чему стоит поучиться у самой Жанны, так это, во-первых, патриотизму. Она обожает свой город, постоянно говорит об этом и признает, что именно Париж сделал ее той, кто она есть. И эта любовь — взаимная.

Во-вторых, конечно же, искусству joie de vivre — наслаждаться жизнью в мелочах. Ведь жизнь исчисляется не днями, а количеством приятных моментов, которыми она наполнена.

И, в-третьих, стилю. Небрежному, минималистичному, с любовью, прежде всего к себе. А мысли о том, что о вас подумают окружающие, оставьте окружающим.