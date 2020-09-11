Айтишники записали видео в поддержку задержанных сотрудников PandaDoc

Источник материала: Tut.by

Представители IT-Community записали видео в поддержку задержанных сотрудников PandaDoc.

«Мы не хочам, каб вумныя і таленавітыя людзі былі вымушаныя пакідаць Беларусь», — говорит один из людей в ролике.

«Мы хотим развиваться вместе с нашей страной», — добавляет другая.

«Нас называли будущим Беларуси, а теперь крадут будущее у нас», — отмечает третий.

В ролике напоминают, что «четверых невиновых сотрудников» PandaDoc «заперли, как преступников», и теперь им требуется солидарность ИТ-комьюнити, которая составляет «десятки тысяч айтишников».

Также они выступают против насилия: «Мы не должны бояться, что нас похитят люди в балаклавах. На наших улицах не должно быть машин без номерных знаков».

В конце участники видео говорят, что «сегодня мы — PandaDoc. Один за всех, и все за одного».

Напомним, что четыре сотрудника PandaDoc — бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, менеджер по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап — были арестованы на два месяца по подозрению в хищении в особо крупном размере, в их отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК Республики Беларусь. Сотрудники обвиняются в том, что они как группа лиц, используя свое должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета, причинив тем самым ущерб государству.

Однако в самой компании заявили , что это обвинение не соответствует действительности, а вся деятельность фирмы велась в полном соответствии с законодательством. В PandaDoc уверены, что репрессии проводятся, чтобы оказать давление и остановить инициативу ее основателей.

Там также заявили, что предпринимают ответные шаги, а именно: будут вынуждены закрыть компанию в Беларуси, что приведет к потере высокооплачиваемых рабочих мест. Так как «в таком режиме работать не получится», начнут основание альтернативы Парка высоких технологий и максимально ярко осветят этот процесс во всех международных медиа, политических и экономических кругах.

Недавно дело сотрудников компании передали в центральный аппарат Следственного комитета Беларуси. Вчера, 10 сентября, их доставили в здание СК, но к ним не пустили адвокатов.

Сооснователь компании Микита Микадо ранее открыто высказывал мнение о происходящих в стране событиях: в частности, предлагал варианты помощи, в том числе материальной, силовикам, которые хотят уволиться из правоохранительных органов.