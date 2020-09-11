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Айтишники записали видео в поддержку задержанных сотрудников PandaDoc
Источник материала: Tut.by
Представители IT-Community записали видео в поддержку задержанных сотрудников PandaDoc.
«Мы не хочам, каб вумныя і таленавітыя людзі былі вымушаныя пакідаць Беларусь», — говорит один из людей в ролике.
«Мы хотим развиваться вместе с нашей страной», — добавляет другая.
«Нас называли будущим Беларуси, а теперь крадут будущее у нас», — отмечает третий.
В ролике напоминают, что «четверых невиновых сотрудников» PandaDoc «заперли, как преступников», и теперь им требуется солидарность ИТ-комьюнити, которая составляет «десятки тысяч айтишников».
Также они выступают против насилия: «Мы не должны бояться, что нас похитят люди в балаклавах. На наших улицах не должно быть машин без номерных знаков».
В конце участники видео говорят, что «сегодня мы — PandaDoc. Один за всех, и все за одного».
Напомним, что четыре сотрудника PandaDoc — бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, менеджер по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап — были арестованы на два месяца по подозрению в хищении в особо крупном размере, в их отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК Республики Беларусь. Сотрудники обвиняются в том, что они как группа лиц, используя свое должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета, причинив тем самым ущерб государству.
Однако в самой компании
Там также заявили, что предпринимают ответные шаги, а именно: будут вынуждены закрыть компанию в Беларуси, что приведет к потере высокооплачиваемых рабочих мест. Так как «в таком режиме работать не получится», начнут основание альтернативы Парка высоких технологий и максимально ярко осветят этот процесс во всех международных медиа, политических и экономических кругах.
Недавно дело сотрудников компании передали в центральный аппарат Следственного комитета Беларуси. Вчера, 10 сентября, их доставили в здание СК, но к ним
Сооснователь компании Микита Микадо ранее открыто
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Напомним, что четыре сотрудника PandaDoc были арестованы на два месяца по подозрению в хищении в особо крупном размере.
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