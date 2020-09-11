ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Айтишники записали видео в поддержку задержанных сотрудников PandaDoc

11.09.2020 09:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Представители IT-Community записали видео в поддержку задержанных сотрудников PandaDoc.

«Мы не хочам, каб вумныя і таленавітыя людзі былі вымушаныя пакідаць Беларусь», — говорит один из людей в ролике.

«Мы хотим развиваться вместе с нашей страной», — добавляет другая.

«Нас называли будущим Беларуси, а теперь крадут будущее у нас», — отмечает третий.

В ролике напоминают, что «четверых невиновых сотрудников» PandaDoc «заперли, как преступников», и теперь им требуется солидарность ИТ-комьюнити, которая составляет «десятки тысяч айтишников».

Также они выступают против насилия: «Мы не должны бояться, что нас похитят люди в балаклавах. На наших улицах не должно быть машин без номерных знаков».

В конце участники видео говорят, что «сегодня мы — PandaDoc. Один за всех, и все за одного».

Напомним, что четыре сотрудника PandaDoc — бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, менеджер по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап — были арестованы на два месяца по подозрению в хищении в особо крупном размере, в их отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК Республики Беларусь. Сотрудники обвиняются в том, что они как группа лиц, используя свое должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета, причинив тем самым ущерб государству.

Однако в самой компании заявили, что это обвинение не соответствует действительности, а вся деятельность фирмы велась в полном соответствии с законодательством. В PandaDoc уверены, что репрессии проводятся, чтобы оказать давление и остановить инициативу ее основателей.

Там также заявили, что предпринимают ответные шаги, а именно: будут вынуждены закрыть компанию в Беларуси, что приведет к потере высокооплачиваемых рабочих мест. Так как «в таком режиме работать не получится», начнут основание альтернативы Парка высоких технологий и максимально ярко осветят этот процесс во всех международных медиа, политических и экономических кругах.

Недавно дело сотрудников компании передали в центральный аппарат Следственного комитета Беларуси. Вчера, 10 сентября, их доставили в здание СК, но к ним не пустили адвокатов.

Сооснователь компании Микита Микадо ранее открыто высказывал мнение о происходящих в стране событиях: в частности, предлагал варианты помощи, в том числе материальной, силовикам, которые хотят уволиться из правоохранительных органов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомним, что четыре сотрудника PandaDoc были арестованы на два месяца по подозрению в хищении в особо крупном размере.
 
Новости дня
Новости разные
 
Алексиевич и Бастунец просят ООН и ОБСЕ прислать сониторинговую миссию в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика