ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Усекновение главы Иоанна Предтечи: у православных сегодня скорбный день

11.09.2020 09:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 сен – Sputnik. Православные сегодня вспоминают день Усекновения главы Иоанна Предтечи, церковь чтит Иоанна выше всех святых после Богоматери.

По традиции, в этот день установлен очень строгий пост, верующим нельзя употреблять в пищу даже рыбу, такие строгие требования установлены, чтобы почтить память пророка.

© Sputnik / Сергей Пятаков
Вениамин как сенсация: какой экзамен ждет нового Экзарха всея Беларуси

Православная церковь 11 сентября чтит память Святого Пророка, Предтечи Иоанна. Этот праздник имеет в основе евангельское событие – Усекновение главы Пророка и Крестителя Господня. Трагический случай, произошедший с пророком, который крестил Иисуса, напоминает всем православным, что нераскаянный грех влечет за собой еще более тяжкое преступление.

Мученическая смерть Иоанна Предтечи, согласно евангельскому писанию, во время пира, который устроил царь Ирод в с вой день рождения. На торжество пришла дочь Иродиады Саломея и стала танцевать, чем угодила Ироду. Тогда галилейский царь сказал, что она может попросить у него, чего хочет. Саломея, посоветовавшись с матерью, потребовала голову Иоанна Предтечи. Ирод опечалился, но ему не хотелось нарушать слово, и он послал воина в темницу отсечь голову Иоанну. Ученики Иоанна Предтечи, услышав о его смерти, забрали его тело и похоронили в городе Севастии в 32 году после Рождества Христова. Предания говорят о правосудии Божьем, свершившимся над Иродом, Иродиадой и Саломеей.

На Усекновение главы Иоанна Предтечи совершается праздничная служба — Всенощное бдение. На великой вечерни читаются отрывки из Ветхого завета — отрывки из книг пророка Исаии, пророка Малахии, царя Соломона, в которых содержатся пророчества об Иоанне Предтече.

По народным традициям, в этот день нельзя употреблять в пищу все, имеющее круглую форму - яблоки, картофель, капусту, арбузы, лук.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иоанну Предтече, предсказавшему пришествие Мессии и крестившему Иисуса Христа, молятся о вразумлении грешников.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тепло возвращается? Точный прогноз погоды в Беларуси на выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика