Усекновение главы Иоанна Предтечи: у православных сегодня скорбный день

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 сен – Sputnik. Православные сегодня вспоминают день Усекновения главы Иоанна Предтечи, церковь чтит Иоанна выше всех святых после Богоматери.

По традиции, в этот день установлен очень строгий пост, верующим нельзя употреблять в пищу даже рыбу, такие строгие требования установлены, чтобы почтить память пророка.

Православная церковь 11 сентября чтит память Святого Пророка, Предтечи Иоанна. Этот праздник имеет в основе евангельское событие – Усекновение главы Пророка и Крестителя Господня. Трагический случай, произошедший с пророком, который крестил Иисуса, напоминает всем православным, что нераскаянный грех влечет за собой еще более тяжкое преступление.

Мученическая смерть Иоанна Предтечи, согласно евангельскому писанию, во время пира, который устроил царь Ирод в с вой день рождения. На торжество пришла дочь Иродиады Саломея и стала танцевать, чем угодила Ироду. Тогда галилейский царь сказал, что она может попросить у него, чего хочет. Саломея, посоветовавшись с матерью, потребовала голову Иоанна Предтечи. Ирод опечалился, но ему не хотелось нарушать слово, и он послал воина в темницу отсечь голову Иоанну. Ученики Иоанна Предтечи, услышав о его смерти, забрали его тело и похоронили в городе Севастии в 32 году после Рождества Христова. Предания говорят о правосудии Божьем, свершившимся над Иродом, Иродиадой и Саломеей.

На Усекновение главы Иоанна Предтечи совершается праздничная служба — Всенощное бдение. На великой вечерни читаются отрывки из Ветхого завета — отрывки из книг пророка Исаии, пророка Малахии, царя Соломона, в которых содержатся пророчества об Иоанне Предтече.

По народным традициям, в этот день нельзя употреблять в пищу все, имеющее круглую форму - яблоки, картофель, капусту, арбузы, лук.

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