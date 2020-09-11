Тепло возвращается? Точный прогноз погоды в Беларуси на выходные

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 сен – Sputnik. Комфортная теплая погода ожидается в Беларуси в ближайшие выходные, об этом свидетельствуют данные Белгидрометцентра.

После нескольких дней похолодания, дождей и сильного ветра в пятницу в страну вернулась сухая солнечная погода. Она сохранится и в выходные дни.

В субботу 12 сентября Беларусь будет оставаться под влиянием области повышенного атмосферного давления. Будет переменная облачность, без осадков. В ночные и утренние часы сгустится слабый туман. Ожидается ночью слабый ветер, днем южный умеренный. Ночью минимальная температура воздуха составит +5..+10°С, местами столбик термометра опустится до +2..+4°С. В середине дня воздух прогреется до +16°С по северо-востоку республики и до +24°С - по юго-западу страны.

В воскресенье 13 сентября ночью погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами, в основном по северной половине страны, пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром возможен слабый туман. Будет дуть юго-западный, западный умеренный ветер, днем порывистый. Температура воздуха в ночные часы будет держаться в районе +6..+13°С, в середине дня потеплеет до +17..+24°С, по югу - до +26°С.

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