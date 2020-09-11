LG сдвинула премьеру двухэкранного Wing на октябрь (видео)

Источник материала: Onliner

Один из самых необычных смартфонов последних лет, LG Wing, должны были презентовать 25 сентября. Однако компания решила перенести премьеру на десять дней — устройство покажут 5 октября, сообщает южнокорейское издание Wow TV.

Уже известны довольно подробные характеристики смартфона. Он получит Snapdragon 765G и 8 ГБ оперативной памяти. Диагональ основного экрана составит 6,8 дюйма. Повернув его на 90 градусов, обнаружите еще один дисплей — 4-дюймовый. Технически аппарат схож с LG Velvet 5G.

Цена смартфона должна составить около $1000.