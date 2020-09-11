|
LG сдвинула премьеру двухэкранного Wing на октябрь (видео)
Источник материала: Onliner
Один из самых необычных смартфонов последних лет, LG Wing, должны были презентовать 25 сентября. Однако компания решила перенести премьеру на десять дней — устройство покажут 5 октября,
Уже известны довольно подробные характеристики смартфона. Он получит Snapdragon 765G и 8 ГБ оперативной памяти. Диагональ основного экрана составит 6,8 дюйма. Повернув его на 90 градусов, обнаружите еще один дисплей — 4-дюймовый. Технически аппарат схож с LG Velvet 5G.
Цена смартфона должна составить около $1000.
Android, экран 6.1" OLED (1440x3120), Qualcomm Snapdragon 855, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 16 Мп, аккумулятор 3500 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.21" OLED (1080x2248), Qualcomm Snapdragon 855, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 12 Мп, аккумулятор 3550 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.4" OLED (1440x3120), Qualcomm Snapdragon 855, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 12 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из самых необычных смартфонов последних лет, LG Wing, должны были презентовать 25 сентября. Однако компания решила перенести премьеру на десять дней — устройство...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)