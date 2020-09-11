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Виктория Азаренко впервые обыграла Серену Уильямс и вышла в финал US Open
Источник материала: Onliner
Сегодня стало известно, что белорусская теннисистка Виктория Азаренко прошла в финал US Open — одного из четырех турниров «Большого шлема». В полуфинале Азаренко впервые обыграла Серену Уильямс,
Матч Азаренко и Уильямс длился 1 час 55 минут. Белоруска обыграла американку со счетом 1:6, 6:3, 6:3. Что интересно, до этого 10 встреч этих теннисисток на «Больших шлемах» завершались неизменно в пользу Серены.
В финале белоруска сыграет с японкой Наоми Осакой.
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Сегодня стало известно, что белорусская теннисистка Виктория Азаренко прошла в финал US Open — одного из четырех турниров «Большого шлема». В полуфинале Азаренко...
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