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Виктория Азаренко впервые обыграла Серену Уильямс и вышла в финал US Open

11.09.2020 09:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня стало известно, что белорусская теннисистка Виктория Азаренко прошла в финал US Open — одного из четырех турниров «Большого шлема». В полуфинале Азаренко впервые обыграла Серену Уильямс, сообщает pressball.by.

Матч Азаренко и Уильямс длился 1 час 55 минут. Белоруска обыграла американку со счетом 1:6, 6:3, 6:3. Что интересно, до этого 10 встреч этих теннисисток на «Больших шлемах» завершались неизменно в пользу Серены.

В финале белоруска сыграет с японкой Наоми Осакой.

 
 
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Сегодня стало известно, что белорусская теннисистка Виктория Азаренко прошла в финал US Open — одного из четырех турниров «Большого шлема». В полуфинале Азаренко...
 
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