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Как перестроить свой бюджет безработному: лайфхаки и советы
Источник материала: Myfin
Определить свое текущее финансовое состояние
Вообще-то следует всегда понимать, в какой экономической ситуации находишься, но безработному это нужно немедленно. И оценивать свое положение придется реально, без ожидания что «все будет хорошо».
Начинать лучше с доходов:
Сделав все это, можно представить себе доходную часть своего «безработного» бюджета.
Однако расходных статей больше, потому основные усилия по оптимизации нового баланса – это пересмотр и сокращение трат.
Считаем расходы
Первое, что следует сделать – определить расходы за последние месяцы. Просто будет тем, кто уже вел учет. Остальным можно собрать старые чеки, посмотреть расходы по банковской карте. Хотя бы вспомнить общие категории расходов и суммы.
Следующий этап – разделить все расходы по типам и суммировать их: за жилье, по кредитам, на еду, средние расходы на одежду, обувь и т.д.
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В нашем массовом сознании отношение к безработице сложное: с одной стороны это несчастье, первый шаг в пропасть нищеты, с другой нечто постыдное, вроде...
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