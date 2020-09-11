Как перестроить свой бюджет безработному: лайфхаки и советы

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Определить свое текущее финансовое состояние



Вообще-то следует всегда понимать, в какой экономической ситуации находишься, но безработному это нужно немедленно. И оценивать свое положение придется реально, без ожидания что «все будет хорошо».

Начинать лучше с доходов:

Выяснить, полностью ли рассчитался с вами бывший работодатель. При увольнении положен полный расчет, но бывают отсроченные выплаты, которые на момент увольнения еще неизвестны.

Определить полагающиеся выплаты по закону. Первая из таких выплат – пособие по безработице. Но прежде, чем рассчитывать на пособие, стоит прочесть статью 24 закона «О занятости населения Республики Беларусь» . Там есть масса оснований для отказа в пособии.

. Там есть масса оснований для отказа в пособии. В определенных ситуациях безработный может рассчитывать на выплаты из других источников. Нужно выяснить это, определить суммы и сроки.

Если у безработного есть дополнительные регулярные доходы – следует их учесть.

Если вы потеряли работу из-за участия в протестах, забастовках или пострадали от действий силовиков, то можно рассчитывать на значительные выплаты (до 1500 евро) из фондов помощи. Подробнее об этом мы писали ранее .

. Затем нужно разобраться с возможными разовыми доходами ближайшего периода.

Сделав все это, можно представить себе доходную часть своего «безработного» бюджета.

Однако расходных статей больше, потому основные усилия по оптимизации нового баланса – это пересмотр и сокращение трат.

Считаем расходы

Первое, что следует сделать – определить расходы за последние месяцы. Просто будет тем, кто уже вел учет. Остальным можно собрать старые чеки, посмотреть расходы по банковской карте. Хотя бы вспомнить общие категории расходов и суммы.

Следующий этап – разделить все расходы по типам и суммировать их: за жилье, по кредитам, на еду, средние расходы на одежду, обувь и т.д.