Более четверти школ РБ не выполняют санитарные требования по организации питания

Источник материала: АФН

Более четверти белорусских школ не соблюдают санитарно-эпидемиологических требования по организации питания школьников.

Об этом сообщил Мнинздрав РБ со ссылкой на данные проведенного в начале учебного года мониторинга.

«В 2020/2021 учебном году мониторинг 1/3 учреждений общего среднего образования страны (речь идет о школьных объектах питания - кафе и столовых) уже проведен. К сожалению, в 27% учреждений из числа охваченных мониторингом выявлены нарушения», - говорится в сообщении Минздрава.

Среди основных нарушений специалисты санитарно-эпидемиологической службы зафиксировали: нарушения в технологии приготовления блюд; нарушения требований по соблюдению температуры подаваемых блюд; не функционируют Советы по питанию; бракеражные комиссии работают формально; не осуществляется контроль за соблюдением личной гигиены учащимися; нарушается режим уборки помещений объектов питания.

Минздрав сообщил, что мониторинг будет продолжен до конца сентября, а надзорные мероприятия за организацией питания будут осуществляться в течение всего учебного года.