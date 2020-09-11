Госпредприятия паразитируют на сдаче помещений в аренду?

Александр Калинин завил в беседе с «Ежедневником», что в Беларуси не сработали мероприятия, направленные на малую приватизацию, на выкуп арендуемых помещений. Председатель Белорусского союза предпринимателейзавил вс «Ежедневником», что в Беларуси не сработали мероприятия, направленные на малую приватизацию, на выкуп арендуемых помещений.





Он отметил, что основная масса производственной и торговой недвижимости сегодня находится в руках государства и коммунальных служб.





А уровень арендной платы, заданный базовой арендной величиной, завышен, считают в Белорусском союзе предпринимателей.





«Особенно остро встал данный вопрос во время пандемии, когда в указе правительство ограничилось только пожеланием, чтобы арендодатели шли на встречу арендаторам. Есть примеры, когда нарушение уплаты сроков аренды, которое возникло автоматически с падением потока посетителей, привело к расторжению договоров аренды», – рассказал он.

Основной доход – от сдачи помещения в аренду

Александр Калинин в свою очередь обратил внимание на решение городских властей, согласно которому на 51 улице Минска и вовсе невозможно приватизировать государственную собственность.





«В результате у нас появились целые холдинги рантье, – делает неутешительный вывод представитель бизнес-союза. – Это получило широкое распространение, когда распорядители государственной собственности, в том числе госпредприятия, просто эксплуатируют частный бизнес, не производя собственную продукцию».





Калинин привел в пример холдинг «Горизонта», где, согласно публичных отчетов головной компании, доходы от сдачи в аренду недвижимости составляют 68%.





Он подчеркнул, что сдача помещений в аренду бизнесу стала основным видом деятельности, и получается, что производственный потенциал используется не для производства продукции.





«С одной стороны, не сработала передача объектов недвижимости малому бизнесу как эффективному собственнику, с другой стороны, распространилась прослойка государственных паразитов», – заключил он.





Проблему надо решать

По словам Александра Калинина, Директива №10 предполагала мероприятия, что будет укрепляться база малого бизнеса, неиспользуемая собственность будет передаваться эффективному собственнику.





«На деле же, у нас как было два с лишним млн квадратных метров, так и остались. Нужно признать, что малый бизнес не накопил какого-то серьезного производственного капитала за последние 10 лет», – отметил представитель бизнес-союза.





Он отметил, что проблему с выкупом арендуемого госимущества частником нужно решать, поэтому представители делового сообщества как раз сейчас готовят предложение для изменения данной ситуации.



