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Папина дочка. Проект дочери Дмитрия Пескова получил крупную сумму от мэрии Москвы на пиар в соцсетях

11.09.2020 10:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания "Муви Парк", где дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова работает арт-директором, займется продвижением в соцсетях проекта Visit Moscow для структуры мэрии Москвы.

 Как сообщают "Открытые медиа", контракт на 16,5 миллиона российских рублей с "Проектным офисом по развитию туризма и гостеприимства Москвы", подконтрольным мэрии, был заключен в начале сентября.

Владелец компании "Муви Парк" Федор Балванович сообщил, что Visit Moscow является собственным проектом Песковой. "Это ее проект изначально, она его придумала, он шел давно. Мы полностью получаем "арт-дирекшн" от нее - в каком направлении делать ролики. Ее роль - контроль того направления, куда мы идем, что мы делаем в плане контента и "визуала", - пояснил он.

из личного архива Елизаветы Песковой, championat.com


На выделенные по контракту деньги "Муви парк" должен разработать стратегию реализации проекта в соцсетях, подготовить контент-план, взять на себя производство контента и продвижение страницы в социальных сетях.

Балванович также подчеркнул, что формально Пескова не числится в штате компании, пишет newsru.com
 
 
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Компания "Муви Парк", где дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова работает арт-директором, займется продвижением в соцсетях проекта Visit Moscow для...
 
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