Папина дочка. Проект дочери Дмитрия Пескова получил крупную сумму от мэрии Москвы на пиар в соцсетях

Как сообщают "Открытые медиа", контракт на 16,5 миллиона российских рублей с "Проектным офисом по развитию туризма и гостеприимства Москвы", подконтрольным мэрии, был заключен в начале сентября.





Владелец компании "Муви Парк" Федор Балванович сообщил, что Visit Moscow является собственным проектом Песковой. "Это ее проект изначально, она его придумала, он шел давно. Мы полностью получаем "арт-дирекшн" от нее - в каком направлении делать ролики. Ее роль - контроль того направления, куда мы идем, что мы делаем в плане контента и "визуала", - пояснил он.





из личного архива Елизаветы Песковой, championat.com





На выделенные по контракту деньги "Муви парк" должен разработать стратегию реализации проекта в соцсетях, подготовить контент-план, взять на себя производство контента и продвижение страницы в социальных сетях.





newsru.com Балванович также подчеркнул, что формально Пескова не числится в штате компании, пишет







