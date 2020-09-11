Человек Чести. Денис Липкин: Горд тем, что белорусская тема сплотила людей

Вы уволились с ТРК «Брест». Почему?





- Выбор мой очевиден. Сейчас каждый наш зритель сам себе журналист благодаря Интернету и соцсетям. И замалчивать какие-то факты, конечно, неправильно. Мы собирались коллективом, обсуждали необходимость показа ситуации с двух сторон. В том числе мероприятия, которые проходят «на альтернативной основе», такое профессиональное клише. Я лично просил отказаться от развлекательного контента. Когда такие события в стране, считаю неправильным выходить утром с улыбкой и рассказывать, насколько прекрасен сегодняшний день. У нас, живущих в центре, все было просто на глазах, разве этого мало?





Давно не работал над новостями, не был связан с политикой, готовил авторские проекты для спутникового телеканала «Беларусь 24». Несколько лет ездил по городам Беларуси, получил награду Белорусского союза журналистов «Золотое перо». Последним проектом была программа «Полешуки» - о людях, что живут на территории, не обозначенной на карте, но которая, безусловно, существует. ...Незадолго до увольнения побывал в деревне Кудричи Пинского района для съемок своего проекта. Туда после двух лет работы в Польше вернулся мастер по изготовлению музыкальных инструментов Андрей Шклёда, теперь он с семьей купил там дом, играл нам на волынке. Его схватили на остановке. Избили, ломали пальцы, он не может работать, восстанавливается. А ведь он делает старинные инструменты. Может, один на всю Беларусь! Еще раз понял, что надо мне писать после такого заявление...









Андрей Шклёда (слева)





...Ушел я сам, сугубо моя инициатива. Исходя из того, что показывал наш телеканал, что было в радиоэфирах, я посчитал не совсем правильным то обстоятельство, что нас не услышали. Умалчивать, считаю, неправильно, мы могли стать большим помощником для людей, давать им важную информацию, в том числе пострадавшим, их семьям, показывать события как минимум с двух сторон. Мы об этом говорили, поддержало большинство коллектива. Кое-что удалось сделать. В телеэфир вышло несколько материалов. Но развития эта тема не получила.





Вы ведь начинали со спорта на «Радио Брест». Спортсмены вышли с плакатом «Спорт с народом»...





- Именно. У меня большое спортивное окружение, бэкграунд. Очень приятно, что люди из этой отрасли, что называется, вышли из зоны комфорта. Я ведь и сам столько лет работал на одном месте, в едином коллективе, имел проекты, перспективы, любимую работу. Пришло такое время, когда надо оглядываться по сторонам. Нам надо это... пережить.





Давайте не будем называть происходящее «событиями». Вы журналист, найдете и более точное слово. Это ведь не революция?





- «Революция» - слово неправильное. Как и «война» - оно совсем не отсюда. На сегодняшний день это, во-первых, раскол элит, во-вторых, мы уже не вернемся во вчерашний день и не будем прежними, однозначно. Наверно, самое правильное слово - «перемены». Люди перестали бояться высказывать свое мнение, стали говорить по-другому, звучать по-другому, и это очень важно. Хотя меня потрясла новость о вынужденном отъезде Андрея Воронина (брестского предпринимателя, члена Координационного совета. - Авт.). А «показательная» акция с телеведущими Димой Кохно и Денисом Дудинским? Они высказывали свое мнение без эфиров на своих бывших телеканалах.





...Самое основное и самое печальное сейчас - необходимость жертвовать. Мой уход - тоже немного жертва, надеюсь, что во благо... Атмосфера на улицах воодушевляет. Я, к сожалению, не верил в наших людей. Но то, что происходит... Понимаешь, насколько люди открыты, добродушны, это дорогого стоит. Очень многие пострадали, всех это сплотило.





С какими чувствами даете мне это интервью?





- Во мне это всё бурлит и колется. Представляю, что и многим правоохранителям, как и действующим работникам госСМИ, трудно бороть сейчас какие-то чувства в себе. Нельзя смотреть на события в Беларуси и Бресте без сопереживания и не обсуждать это.





...Считаю, что у нас были несправедливые выборы. Люди вышли первоначально из-за несогласия с этим, очевидно же. Бояться в своем городе выйти на улицу - это абсурд. Что же касается избиений, это, не побоюсь слова, геноцид. Здесь даже нечего обсуждать и анализировать. Даже если это был один случай, это всё равно немало!





Хорошо, что эти случаи задевают белорусов, живущих за пределами страны, наших соотечественников. С детства танцевал в коллективе «Праменьчык» и благодарен всем участникам нашего чата, что они неравнодушны, и в Испании, и в Швейцарии, и в США... Все сопереживают, пытаются показать нам, что мы не брошены в своей стране. Горд тем, что белорусская тема сплотила людей.





...В моем увольнении меня очень многие поддержали, и незнакомые в том числе. Нашелся повод пообщаться с друзьями детства. Меня называли героем, но я не вижу в этом (увольнении. - Авт.) никакого героизма. Как госСМИ, финансирующееся из госбюджета, мы должны показать, что происходило и происходит сейчас. В выпуск новостей включили те материалы, которые ранее не могли туда попасть.





...То, что происходит у нас сейчас, это история. И мы - часть этой истории.





Долгосрочные планы сейчас строить невозможно, даже с точки зрения экономиста. В краткосрочном же периоде я привел в порядок свои мысли. Проекты будут, Интернет предоставляет нам безграничные возможности.





Или валить?





- Такой мысли вообще нет.





Справка





Денису ЛИПКИНУ 37 лет, в телерадиокомпании «Брест» («Беларусь 4») проработал 18 лет. Один из первых диджеев «Радио «Брест», создатель и ведущий программы «Утренний эспрессо». Окончил БрГТУ (экономист) и Московскую академию медиаиндустрии (продюсер радио и телевидения). Женат, двое сыновей.



