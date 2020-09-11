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СК отказал Павлу Латушко в проверке фактов применения насилия в отношении задержанных

11.09.2020 10:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Следственный комитет Беларуси ответил на обращение Павла Латушко о возбуждении уголовных дел по фактам применения насилия сотрудниками правоохранительных органов в отношении задержанных граждан. Ответ СК член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Латушко разместил 11 сентября в своем телеграм-канале.

СК отказал Павлу Латушко в проверке фактов применения насилия в отношении задержанных

«Поскольку в Вашем обращении отсутствуют сведения о конкретных преступлениях, пострадавших лицах и иных обстоятельствах, оснований для проведения Следственным комитетом проверки непосредственно по данному обращению и принятия решений в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, не имеется», — отмечается в письме.

«Одновременно полагаем возможным отметить, что по поступающим в подразделения комитета сообщениям и заявлениям граждан о незаконном применении сотрудниками правоохранительных органов физической силы и специальных средств проводятся проверки, о результатах которых заявители будут уведомлены в установленном законодательством порядке. Правовая оценка по соответствующим материалам будет дана по результатам завершения проверочных мероприятий», — указывает СК.

На пресс-конференции 7 сентября в Варшаве член президиума КС, бывший чиновник, дипломат и гендиректор Купаловского театра Павел Латушко заявил, что насилие в Беларуси не останавливается. По его словам, с 9 августа более 10 тыс. человек были «задержаны либо подвергнуты аресту», более 450 граждан страны и представителей зарубежья «были подвергнуты бесчеловечным пыткам». «К сожалению, есть убитые и пропавшие без вести», — отметил член президиума КС.

«Десятки уголовных, тысячи административных дел возбуждены в отношении протестующих. Ноль уголовных и административных дел — в отношении тех, кто похищает людей на улицах, пытает людей в автозаках и следственных изоляторах, кто применяет насилие в отношении граждан Беларуси», — добавил бывший чиновник.

 
 
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Следственный комитет Беларуси ответил на обращение Павла Латушко о возбуждении уголовных дел по фактам применения насилия сотрудниками правоохранительных...
 
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