В Минском областном суде начинается рассмотрение иска о признании незаконной забастовки шахтеров «Беларуськалия»

Сегодня в Минском областном суде пройдет первое заседание по иску прокурора области Сергея Хмарука, который просит признать незаконной забастовку шахтеров ОАО «Беларуськалий».





Исковое заявление в интересах предприятия направлено в Минский областной суд 21 августа. Документ есть в распоряжении БелаПАН. В нем отмечается, что 17 августа в Солигорске прошло собрание стачечного комитета в составе 14 работников ОАО «Беларуськалий», на котором были утверждены требования бастующих шахтеров.

Среди требований: признание результатов президентских выборов недействительными, привлечение Александра Лукашенко и председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной к ответственности за преступления против народа и фальсификацию выборов, освобождение всех политзаключенных и участников мирных акций, недопущение применения мер административного воздействия в отношении участников забастовки. Шахтеры объявили бессрочную забастовку с 8.00 17 августа до выполнения требований стачкома.

«В период с 17 августа на производственных участках ОАО «Беларуськалий» ряд работников предприятия не исполняли свои трудовые обязанности: не выходили на работу либо не выполняли трудовую функцию, выдвигая вышеназванные требования», — говорится в заявлении прокурора. 18 августа о проведении забастовки был уведомлен гендиректор предприятия Иван Головатый.

Хмарук считает, что принятие решения о забастовке и сама забастовка проведены с нарушением требований Трудового кодекса. В частности, до объявления и проведения забастовки не было проведено примирительной комиссии, не соблюдена процедура принятия решения об объявлении и проведении забастовки.

Решение о проведение забастовки, отмечает прокурор, принимается на собрании или конференции тайным голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих работников (делегатов конференции). Собрание считается правомочным, если на нем присутствует более половина работников, а конференция — не менее двух третей делегатов.

Кроме того, отмечает прокурор, выдвигаемые в ходе забастовки требования не связаны с разрешением коллективного трудового спора, а наниматель не был своевременно предупрежден стачкомом о проведении забастовки. Согласно Трудовому кодексу представительный орган работников обязан в письменной форме сообщить о решении провести забастовку не позднее двух недель до ее начала.

Хмарук просит суд признать решение о проведении забастовки и саму забастовку, проведенную с 17 по 19 августа, незаконными.

Ответчиками по исковому заявлению выступают сопредседатели стачкома Анатолий Бокун и Сергей Шиц. Бокун сейчас отбывает 15-суточный административный арест за участие в несанкционированной акции. Ранее он был оштрафован на 25 базовых величин (675 рублей) — тоже за участие в несанкционированном мероприятии.