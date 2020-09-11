Спортсмены выставляют на аукцион вещи, в которых ставили рекорды и брали золото. Зачем им это

Источник материала: Tut.by

Tribuna.com совместно с известными белорусскими спортсменами, среди которых Егор Мещеряков, Марина Арзамасова, Надежда Остапчук и другие, запустили большой благотворительный аукцион. Все вырученные средства будут перечислены в Фонд спортивной солидарности.



Фото: ay.by

Топовые белорусские атлеты выставляют на аукцион ценные предметы из своей профессиональной карьеры. Например, экс-баскетболист Егор Мещеряков в качестве лота предложил кроссовки, в которых завершил карьеру.

— Это был сезон 2009/2010, когда я выступал за питерский «Спартак». В них [этих кроссовках] были выиграны бронзовые медали Кубка России. Цветовая гамма сейчас актуальна как никогда, — отметил Мещеряков.



Фото: ay.by

Толкательница ядра Надежда Остапчук выставила на аукцион свое соревновательное ядро.

— Им установлен мой личный рекорд и рекорд Беларуси — 21,7 метра. Выиграла с ним все этапы Diamond-лиги в 2010 году.



Фото: ay.by

Легкоатлетка Марина Арзамасова готова расстаться с мастеркой, в которой получала золото чемпионата мира пять лет назад.

— Это был момент, о котором я мечтала всю жизнь. Стоять на верхней ступени пьедестала с золотой медалью на шее и громко петь свой гимн, — рассказала Марина. — И сегодня хочу поделиться частью этой теплоты во имя того, чтобы добро в Беларуси победило зло.

Экс-игрок национальной сборной Беларуси по футболу и бывший тренер брестского «Динамо» Василий Хомутовский предложил для аукциона сразу две вещи: бутсы и вратарскую майку, в которой в 2005 году была обыграна «Валенсия» — на тот момент действующий чемпион Испании.



Фото: ay.by

Ознакомиться с полными списком лотов можно по ссылке .

Все средства будут перечислены в Фонд спортивной солидарности BYSOL, задачей которого является поддержка спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию, а также тех, кто готов открыто высказываться о событиях, происходящих в Беларуси.

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