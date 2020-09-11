ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что нужно сделать, чтобы картофель хранился как можно дольше? Рекомендации эксперта

11.09.2020 10:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сезон уборки картофеля продолжается. Мы уже писали, как собрать клубни, чтобы при этом не травмировать их, и как после уборки урожая обработать поле под посев другой культуры. Сегодня поговорим о правилах хранения клубнеплода. Что нужно сделать, чтобы картофель хранился как можно дольше, рассказал Виталий Сердюков, научный сотрудник лаборатории технологий производства и хранения картофеля РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству».


Фото: gardennews.ru

После того как собрали урожай картофеля, его нужно оставить на несколько дней на хранение в темном месте для проявления клубневых болезней, если они есть. Клубни можно уложить под навес либо просто накрыть их темным спанбондом. Эксперт отдельно акцентирует внимание: не стоит сразу закладывать картофель в погреб на хранение.

— Одного дня для проявления болезней будет недостаточно. Но большинство людей совершают ошибку. В день уборки или на следующий день начинают переборки и закладывают урожай на хранение: засыпают клубни в погреб, что может привести к развитию гнилей в период хранения.

Спустя 3−4 дня после уборки приступают к переборке картофеля. При этом клубни делят на три фракции: крупную (для употребления в пищу), семенную (для посадки на следующий год) и мелкую (на корм животным). При переборке нужно устранять клубни с механическими повреждениями, а также клубни, пораженные болезнями.

После того как клубни картофеля перебрали, необходимо, чтобы прошел лечебный период. В этот период происходит заживление ран, которые были получены во время уборки.

— Длительность лечебного периода — около 14−20 дней, в зависимости от температуры воздуха. Если температура низкая, то длительность этого периода увеличивается.

После прохождения лечебного периода клубни картофеля можно опустить в погреб — наступает период охлаждения. Эксперт уточняет: клубни картофеля необходимо охлаждать постепенно, по 0,50С в сутки (максимум 1,00С).


Фото: gardennews.ru

Картофель можно хранить насыпью, например, поделить погреб на секции и в каждой хранить отдельно крупные клубни, семенные и брак (мелкие). Также можно хранить в сетках или ящиках.

По достижении температуры воздуха 50С начинается основной период хранения. В течение этого времени необходимо периодически контролировать температуру хранения в погребе, а также состояние хранящегося картофеля.

— При повышении оптимальной температуры хранения необходимо охладить помещение. Если в период хранения появились очаги гнили, нужно провести дополнительную переборку для устранения источников инфекции.

Температура хранения зависит от биологических особенностей сорта картофеля. Есть сорта с коротким периодом покоя, тогда картофель хранят при 4−5 градусах. Сорта с продолжительным периодом покоя хранят при температуре 5−6 градусов.

И последнее. Каждый сорт следует хранить отдельно. Дело в том, что картофель сортов с коротким периодом покоя начнет прорастать в декабре-январе, а с продолжительным периодом — только в марте-мае.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперт рассказал, что делать с картофелем после уборки, и назвал правильные условия хранения клубней.
 
Новости дня
Новости разные
 
СК отказал Павлу Латушко в проверке фактов применения насилия в отношении задержанных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика