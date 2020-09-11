Забыть Tesla Model S? Создатели седана Lucid Air заявили о рекордном пробеге на одной зарядке

Источник материала: Tut.by

Электромобильный стартап Lucid Motors свою первую модель Air показал еще в 2016 году — в статусе концепта. Разработчики обещали начать продажи в 2018 году, но доводка машины до товарного вида потребовала гораздо больше времени. И инвестиций — в этом Lucid Motors помог Суверенный фонд национального достояния Саудовской Аравии, за два года вложивший в молодую фирму миллиард долларов. Финансовые вливания не прошли даром — американцы наконец-то показали серийный вариант Air.





Даже невооруженным глазом видно, какой электромобиль попадает под прицел Air — это Tesla Model S. Новинка под малоизвестной маркой также имеет длинный (4,97 м от носа до хвоста и колесная база 2,96 м) кузов близких пропорций и габаритов, хотя багажная дверь у Air открывается без стекла.





Салон рассчитан на посадку пятерых человек — первой в продаже появится версия с трехместным задним диваном, но позже появится вариант с двумя раздельными креслами второго ряда. Из оснащения обещан комплекс Lucid DreamDrive — шоссейный автопилот с третьим уровнем автономности.





Главной же «фишкой» интерьера Air является широченный экран диагональю 34 дюйма (с приборами и информацией мультимедиасистемы), который словно «парит» над передней панелью. Вместо привычной центральной консоли с россыпью кнопок и клавиш — вертикальный «планшет», отвечающий за климат-контроль и управление прочими функциями.





В гамме Air заявлены четыре модификации. Две из них поступят в продажу во втором квартале 2021 года — и это будут самые мощные и «дальнобойные» версии седана. Флагманской станет Air Dream Edition, которая получит пару электромоторов суммарной мощностью 1080 л.с. и батарею емкостью 113 кВтч. До 60 миль в час (97 км/ч) она может разогнаться за паспортные 2,5 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 270 км/ч. Запас хода — до 809,5 км (по американской методике EPA) с базовыми 19-дюймовыми колесными дисками и до 748 км с более крупными (диаметр — 21 дюйм) колесами AeroDream. Стоимость на рынке США — от 169 тысяч долларов.





Как минимум 139 тысяч долларов необходимо выложить за модификацию Air Grand Touring, у которой отдача установки хоть и меньше (800 л. с.), да и динамика похуже (до 97 км/ч за 3 секунды), зато без подзарядки она сможет проехать до 832 км! В четвертом квартале следующего года в продаже появится версия Air Touring — это 620 л. с., батарея на 75 кВтч и 653 км дальности хода. Цена — 95 тысяч долларов.





Самый же доступный вариант Air стоимостью менее 80 тысяч долларов появится только в 2022 году — его характеристики компания пока не обнародовала. Выпуск Air до конца текущего года будет налажен на новом (он все еще достраивается) заводе Lucid Motors в Аризоне.