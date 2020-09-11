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Многократный чемпион Беларуси по тайскому боксу: «Власть потеряла связь с реальностью»
Источник материала: Tut.by
Призер чемпионатов мира по кикбоксингу, чемпион и призер кубков мира, многократный чемпион Беларуси по тайскому боксу и кикбоксингу Иван Ганин присоединился к Свободному объединению спортсменов и
— На ринге всегда дрался честно. С такими же подготовленными бойцами, как и я. После боя всегда жал руку сопернику, независимо от того, победил я или проиграл. Спорт учит сражаться, побеждать и проигрывать с достоинством.
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