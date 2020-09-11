Многократный чемпион Беларуси по тайскому боксу: «Власть потеряла связь с реальностью»

Источник материала: Tut.by

Призер чемпионатов мира по кикбоксингу, чемпион и призер кубков мира, многократный чемпион Беларуси по тайскому боксу и кикбоксингу Иван Ганин присоединился к Свободному объединению спортсменов и высказался о прекращении насилия в отношении жителей Беларуси со стороны силовиков.

— На ринге всегда дрался честно. С такими же подготовленными бойцами, как и я. После боя всегда жал руку сопернику, независимо от того, победил я или проиграл. Спорт учит сражаться, побеждать и проигрывать с достоинством.

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Выборы можно сравнить с соревнованием. С самого начала, еще с предвыборной кампании, власти вели не чистую «игру». Но то, что делают люди в форме, а теперь уже и «в гражданке», я отказываюсь понимать.

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Нежелание власти услышать свой народ, ее неспособность к диалогу говорят о том, что она потеряла доверие значительной части общества, потеряла связь с реальностью, и должна сложить свои полномочия.

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Я не хочу жить во лжи. Я хочу, чтобы мой голос был услышан. Я против насилия. Я против беспредела. Я за свободу гражданских прав. Я горд быть белорусом! Я люблю свой народ! Наша сила — в единстве! — сказал Ганин.