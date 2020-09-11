Отдохнуть, уволиться или идти к врачу? Психолог — об опасных стадиях выгорания на работе

Источник материала: ProBusiness



Фото с сайта unsplash.com

Эмоциональное выгорание на работе случается почти у каждого. Если вовремя отдохнуть и отоспаться — его можно легко преодолеть. Но когда критическая точка пройдена, такими мерами уже не обойтись. Как вовремя заметить переход из одной стадии выгорания в другую и не допустить апатии и профдеформации? Об этом рассказала врач, клинический психолог, нейропсихолог, финансовый коуч, автор проекта «Самопсихология» Яна Ветер.

Яна Ветер

Клинический психолог, финансовый коуч, автор проекта «Самопсихология»

Кто в зоне риска выгорания на работе?

— Есть два типа людей, наиболее склонных к эмоциональному выгоранию:

Люди с высокой степенью эмпатии. Зачастую они заняты в «помогающей» сфере: это врачи, консультанты, спасатели, психологи и пр. Те, кто постоянно работает с людьми, сталкивается с их эмоциями, зачастую негативными, «зеркалят» и как бы присоединяются к состоянию другого человека

Перфекционисты, люди с синдромом отличника и «хорошего мальчика/хорошей девочки». Они привыкли делать все на 120%, плюс — часто не умеют говорить «нет». Если нужно сделать работу не идеально или отказаться делать ее вообще, чтобы не выгореть, — они, скорее, возьмут на себя дополнительную нагрузку, чем остановятся.



Фото с сайта unsplash.com

Стадии эмоционального выгорания

Первая стадия — мобилизация. Ее узнают абсолютно все. Это то состояние, когда человеку нужно больше усилий, чем обычно, чтобы встать утром с постели, сделать привычную работу, приготовить ужин или убрать квартиру. Снижается острота переживаний, вовлеченность в дело, ранее приносившее радость, ощущается некоторая отстраненность от процесса.

Как заметить первую стадию ЭВ? Обычно человек в своем эмоциональном состоянии как бы двигается по синусоиде: он вошел в «минус», понял, что там дискомфортно, и поднялся из этого состояния. Через какое-то время снова вошел — снова поднялся. Если у человека комфортная жизнь, он нормально выстраивает границы, работает «на своем месте», если он не «отличник» — то с первой стадией выгорания он справляется.

На первой стадии поможет отдых, хороший сон, отгул на работе.

Вторая стадия — стеническая. Это этап «выдерживания» — он является своеобразной гранью между здоровым и нездоровым состоянием. Человек начинает ощущать грусть и апатию. Чем больше он действует, потому что «нужно сделать», тем больше срабатывает внутреннее сопротивление. Человек начинает сильнее и быстрее раздражаться — в зависимости от темперамента.



Фото с сайта unsplash.com

Как заметить вторую стадию ЭВ? Зачастую человек уже был в стадии мобилизации, а ему приносят какой-то новый договор или рабочую задачу. Получается сверхнагрузка — и он «взрывается» (хотя этот процесс может растянуться не на один день). Так происходит, если после первой стадии человек не смог выйти «в плюс». Когда не отдохнул, а продолжил терять ресурс.

Вторая стадия ЭВ не проходит сама собой. Человеку нужно активно себе помогать. Если он этого не сделает, то перекатится в третью стадию.

Большинство людей дрейфует между первой и второй стадией эмоционального выгорания. Это нормально и не является большой проблемой, при которой надо бежать к врачу. Но когда нахождение в таком состоянии затягивается и переходит в третью стадию — советы в духе «отдохни-отоспись» уже не работают.

Третья стадия — астеническая. На этом этапе подключаются реакции тела. При длительном течении проявляется психосоматика, снижается иммунитет. Не приносят радости и чувства наполненности привычные увлечения и интересы, обостряются конфликты с близкими людьми.

Как заметить третью стадию ЭВ? В третьей стадии практически не получается выспаться, поскольку формируется так называемая патологическая кривая сна. Человек ложится спать, но у него вечерняя раздраженная активность: он листает соцсети, ходит, пытается читать — продуктивности ноль, а активность огромная. Утром человек просыпается уже уставшим, сон не приносит отдыха.

Между стенической и астенической стадиями — один шаг. Если работодатель видит, что его сотрудник балансирует между второй и третьей стадиями, то выгоднее отпустить его на дополнительный выходной. Потому что альтернатива — увидеть сотрудника в третьей, астенической фазе. Когда тот будет постоянно скандалить и выяснять отношения либо, наоборот, просиживать рабочее время впустую, залипать в соцсетях и т.д.



Фото с сайта unsplash.com

Третья стадия особенно опасна тем, что нет возможности восстановиться, не выдернув себя из раздражающей активности. Работник не может просто получить дополнительный ресурс. Ему нужно убрать тот фактор, который забирает у него ресурс, а не взять то, что ему этот ресурс дает. То есть единственный выход — увольнение или длительный отпуск.

Четвертая стадия — деформация или адаптация. Такое можно наблюдать, например, у врачей. Все, наверное, встречали таких — с каменными лицами, не чувствующих вообще никакой боли. К ним приходишь, а они говорят: «Бумажку туда, сюда садись, раздевайся, сейчас посмотрю, все, одевайся, уходи». Это наглядная демонстрация стадии деформации личности.

Как заметить четвертую стадию ЭВ? На четвертой стадии у человека есть ощущение, что он — как зверь в клетке, нет возможности сбежать.



Фото с сайта unsplash.com

Человек начинает психологически закрываться от всего того, что вызвало эмоциональное истощение. Не слышит людей, не входит в эмоциональный контакт. Ему без разницы: он и не радуется тому, что у него получается, и не огорчается из-за неудач. Просто механически делает свою работу. А если мы говорим о продуктивности на рабочем месте, то основная мотивация — это приятные переживания. Ни одна другая мотивация не бывает настолько сильной, как удовлетворенность от результатов своего труда.

Как помочь себе при выгорании?

На первой стадии человеку достаточно просто уделять внимание восполнению своего ресурса. Причем восстанавливать себя нужно на разных уровнях. На первом месте — сон и еда. Нужно обязательно высыпаться, правильно и полноценно питаться.

Когда базовые потребности восполнены, нужно научиться пополнять ресурс другими способами. Например, могут помочь дополнительные прогулки на свежем воздухе, чтение литературы, занятия своими увлечениями, встречи с друзьями, пикники и т.д.

На второй стадии дополнительная активность уже не работает. Более того, если восстановить ресурс за счет новых впечатлений, это может только ускорить переход в третью стадию. Поэтому нужно продолжать давать себе как можно больше сна, питаться правильно и минимизировать другую нагрузку — физическую, социальную, эмоциональную. Приоритет — отдых.

Очень важно исключить параллельные активности: они являются основным источником потери ресурса. Параллельные активности больше предпочитают женщины, они неосознанно ищут их. Например «я слушаю музыку и готовлю обед» или «одной рукой мешаю суп, а во второй — держу книгу». Мужчинам это менее свойственно. Например, если мужчину начинают «дергать» во время приготовления ужина, он, скорее всего, быстро начнет злиться. Выдернуть себя из параллельных активностей сложно, но это необходимо сделать.

Если человек не смог себе помочь на первой и второй стадии, то на третьей его пытается спасти тело — как правило, люди начинают болеть. Стресс подрывает иммунитет, человек «цепляет» вирусы и выпадает из рабочего процесса. Или появляются регулярная мигрень, нарушения сна, психосоматические проявления.



Фото с сайта unsplash.com

Эти сигналы тела нельзя игнорировать ни в коем случае и переносить «обычную простуду» на ногах. На третьей стадии эмоционального выгорания поможет только одно: полностью убрать ту деятельность, которая забирает ресурс. Если на второй стадии мы обязательно убираем параллельные активности, то здесь уже останавливаем все, что нас раздражает. Можно поехать в домик в глухой деревне — туда, где не нужна бурная деятельность, где не нужно дополнительно мобилизировать силы и что-то планировать.

На четвертой стадии человек сам себе помочь уже не может. И не хочет. Наша психика, как и организм в целом, удивительно адаптивны и имеют много компенсаторных механизмов. Например, слепые люди обладают в разы более чутким обонянием, чем зрячие. Так и здесь. Психика придумывает «костыли», и человеку «нормально». Он не хочет реабилитации, так как это для него сложно и страшно, поскольку подразумевает нырок в прошлую стадию и дискомфорт.

Как правило, за помощью обращаются к близким и родственникам. Таким близким может стать и руководитель компании или непосредственный начальник, который видит ненормальное состояние сотрудника. В этой стадии необходима помощь специалиста — психолога.

Где находить ресурс для себя?

Многие люди не знают, где брать для себя ресурс. В первую очередь нужно отрегулировать сон и питание. Затем — начать о себе заботиться. Это на самом деле сложно. Но можно представить, как бы вы позаботились о своем друге, который попал в непростое эмоциональное состояние. Выпишите все свои действия на лист — это обязательно. А затем начните применять это к себе.



Фото с сайта unsplash.com

Не нужно пытаться сделать все за один день. Начните с малого. Например, выпейте утром кофе из самой красивой чашки. Проведите больше времени в душе, обращая внимание на температуру воды, ее контакт с телом, ощущения. Осознанно прогуляйтесь на свежем воздухе, осознанно помойте посуду, включите медитацию в рутину вашего ритма дня. Как можно чаще спрашивайте себя: «Что я сейчас чувствую и чего действительно хочу?» — и старайтесь это себе дать.

Сейчас все в стрессе и выгорают — что делать?

Белорусы сейчас массово столкнулись с эмоциональным выгоранием. Люди просто утопают в новостях, участились панические атаки.

Единственный выход — уменьшить информационную нагрузку. Читайте новости, например, только два раза в день, ограничьте время просмотра, постарайтесь делать перерывы в просмотре фильмов, статей, радиопередач. Введите правило: если рука тянется к телефону — сделайте 5 глубоких полных вдохов и выдохов.

Спросите себя: «Что чувствует мое тело сейчас?» В условиях повышенного стресса важно выделять для себя 30 минут в день, чтобы восполнить ресурс. Такое регулярное время наедине с собой поможет восстановить силы и послужит профилактикой эмоционального выгорания на ранних стадиях.

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