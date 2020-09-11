Депутат говорит, что надо расследовать пытки силовиков, но верит в победу Лукашенко на выборах. На двух стульях пытается усидеть?

Источник материала: KYKY

Сейчас в Беларуси идет кампания по отзыву депутатов, которую инициировал Координационный Совет, когда еще был в полном составе. И хотя сейчас из представителей президиума КС на свободе и в Беларуси осталась только Светлана Алексиевич (она не принимала участие в деятельности КС), беларусы продолжают встречи со своими депутатами, чтобы понять: нужен им такой представитель округа или нет.

Очередная такая встреча прошла с депутатом Андреем Савиных – с инициативной группой избирателей Чкаловского избирательного округа № 96 Минска. По информации TUT.by передаем ее содержание.

Андрей сразу решил произвести впечатление человека адекватного – не стал отрицать, что в стране политический кризис и заявил, что нужно искать выход из сложившейся ситуации: «Выход может происходить исключительно путем определенного диалога на какой-то площадке», — считает депутат.

Однако, Савиных считает, что для диалога между обществом и «властью» КС не подходит: «КС не имеет легального статуса. Нам непонятно, как туда избирались люди, какие цели они преследуют. То есть нет верификации их юридического статуса <...> КС не может стать участником этих переговоров по одной простой причине, потому что они требуют безусловного ухода действующей власти».

Депутат придумал альтернативу КС – он предлагает Палату представителей Национального собрания в качестве инструмента для диалога.

А еще Савиных занимательно прокомментировал состоявшиеся выборы (которые многие страны мира, представители Белого Дома признали фальсифицированными). Депутат знает, что в СМИ писали про нарушения но участках, но верит, что Лукашенко реально победил: «Это реальный факт <...> Мы имеем заявления довольно большого количества общественных организаций, людей, которые официально были наблюдателями, о якобы фальсификациях на избирательных участках. Я эту информацию не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Но прихожу к выводу, что наш Избирательный кодекс уязвим от такого рода атак».

Поэтому депутат просто предложил внести инициативу рассмотрения вопроса о внесении изменений в Избирательный кодекс с целью исключить «возможность такого рода атаки на наши выборы». Но на вопрос, готов ли он инициировать независимую проверку фактов, которые доказывают, что выборы были сфальсифицированы, депутат ответил, что действующее законодательство не дает ему возможности вмешиваться в результаты или организовывать независимые проверки.

Ну, и красивый финал встречи: депутат сказал, что действиям силовиков во время мирных протестов нужно дать правовую оценку. Но! Действиям демонстрантов – тоже. Парламентарий выступает за проведение всестороннего расследования.